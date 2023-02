Dončić s trojkama sijajno otvoril obračun proti Lakersom

Pri Dallasu sta še vedno odsotna Maxi Kleber in Davis Bertans. Pri Lakersih težav s poškodbami nimajo, edina težava za franšizo iz Los Angelesa je gleženj D'Angela Russlla, ki si ga je prišel iz Minnesote načel na prvi tekmo po premoru zaradi tekme vseh zvezd.

Košarkarji Dallasa so z razmerjem zmag in porazov 32:29 na šestem mestu zahodne konference. Do konca rednega dela bodo naredili vse, da ta položaj vsaj zadržijo, saj bi se v tem primeru izognili razigravanju za končnico, ki čaka ekipe med sedmim in desetim mestom vsake konference. Bistveno skromnejši so zaenkrat Lakersi, ki so z 28 zmagami in 32 porazi na 13. mestu. A tudi zadnje še nič ni izgubljeno, saj ima denimo sedmi Golden State le dve zmagi več.