Košarka

Dončić proti Morantu, Lakersi proti Memphisu

Los Angeles, 02. 01. 2026 20.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Luka Dončić in Ja Morant

Po štirih porazih na zadnjih petih tekmah bodo košarkarji Los Angeles Lakers skušali odpraviti svoje težave na dveh zaporednih domačih dvobojih proti Memphis Grizzlies. Prva od teh dveh tekem bo na sporedu danes ponoči.

Prva od teh dveh tekem bo na sporedu v petek, potem ko so Lakers izgubili štiri od zadnjih petih tekem, medtem ko Grizzlies v Los Angeles prihajajo z nizom dveh zaporednih porazov.

Lakersi so na zadnji tekmi doživeli visok poraz, ko so doma proti Detroit Pistons v zaključku obračuna povsem popustili in izgubili s 128:106. Austin Reaves je še vedno odsoten zaradi poškodbe mečne mišice, enake težave pa ima tudi Rui Hachimura, ki je prav tako izpustil obračun.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Brez dveh standardnih članov prve peterke so Lakersi izgubili kar 21 žog, kar je Detroit znal izkoristiti in iz njih doseči 30 točk. Toliko jih je prispeval tudi Luka Dončić, ki je dodal še 11 asistenc, vendar je ob tem izgubil osem žog ter moral za kratek čas zapustiti parket zaradi poškodbe leve rame.

Dončić se je vrnil v igro v četrti četrtini, a v zadnjem delu tekme zgrešil vse tri mete iz igre, oba prosta meta in dodal še dve izgubljeni žogi. Detroit je v zadnji četrtini prevladal s kar 32:18.

Preberi še Že večkrat slišano: 'Moramo biti bolj fizični'

Lakersi so na zadnjih štirih porazih v povprečju dosegali le 99,5 točke na tekmo, kar je precej manj od sezonskega povprečja 116,8 točke.

Grizzlies v Los Angeles prihajajo po dramatičnem domačem porazu proti Philadelphia 76ers, ki so po podaljšku slavili s 139:136. Ja Morant je v zadnji četrtini dosegel 18 od svojih skupno 40 točk in Memphis popeljal nazaj v igro, potem ko so še minuto in 54 sekund pred koncem rednega dela zaostajali za sedem točk.

Ja Morant
Ja Morant
FOTO: AP

V podaljšku je Morant dodal še šest točk, a so 76ers do zmage prišli z metom za tri točke VJ Edgecomba 2,2 sekunde pred koncem. Novinec Cedric Coward je znova opozoril nase z najboljšim učinkom v karieri (28 točk in 16 skokov), vendar je ob zvoku sirene zgrešil met za tri točke, ki bi Memphisu prinesel še drugi podaljšek.

Morant je od 18. novembra nastopil šele na svoji peti tekmi v zadnjih 19 obračunih Memphisa, saj je okreval po poškodbah mečne mišice in gležnja.

košarka nba la lakers memphis dončić morant

