Dončić proti najljubši stranki začenja končnico

Luka Dončić se bo s Clippersi v končnici srečal že tretjič v karieri. V obeh dosedanjih primerih je s soigralci potegnil krajšo, a je tokrat zavoljo odličnega zaključka rednega dela sezone v vlogi favorita, čeprav imajo Clippersi prednost domačega parketa.

Kawhi Leonard, ki je zaradi težav s kolenom vprašljiv, Paul George in druščina so v decembru in januarju povezali odličen niz, ko so na 23 tekmah izgubili le petkrat. Videti so bili kot eni glavnih favoritov za naslov, a je pred začetkom končnice njihova podoba vendarle občutno drugačna.

Od že omenjenega niza niso bili več tako uspešni, na zadnjih 36 tekmah je njihovo razmerje 20:16. Za povrh analitiki izpostavljajo muhasta Russla Westbrooka in Jamesa Hardna, ki sta v preteklosti v končnici že znala razočarati svoje navijače in predvsem soigralce.