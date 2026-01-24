Dončić se v svoj 'drugi dom' vrača po zmago

Varovanci JJ Redicka so na zadnji tekmi izgubili proti Los Angeles Clippers. Jezerniki so tekmo začeli zelo slabo, zadnjih 15 minut odigrali dobro, a na koncu vendarle klonili proti svojemu mestnemu tekmecu. Lakersi so na zadnjih petih tekmah vpisali zgolj dve zmagi, kar jih je postavilo na šesto mesto, ki je še zadnje, ki vodi neposredno v končnico.

Prva vrnitev Luke Dončića v Teksas je bila za 26-letnika izredno čustveno nabita. Domača franšiza je Slovencu v poklon in zahvalo za njegove predstave v Dallasu namenila video, ki se je predvajal pred začetkom obračuna in je Ljubljančana pripeljal do solz. Dončić je na jugu ZDA preživel sedem let, v tem času je Dallas pripeljal do finala lige NBA, kjer so klonili proti Boston Celtics. Tudi pred tokratnim obračunom je Slovenec o svoji nekdanji ekipi govoril z izbranimi besedami: "Vedno bom spoštoval Dallas, toda v poštev pride zgolj zmaga. To bo vnovič posebna tekma zame, saj bom Dallas vedno doživljal kot svoj drugi dom," je bil poln spoštovanja Dončić.