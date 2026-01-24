Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić se v svoj 'drugi dom' vrača po zmago

Dallas, 24. 01. 2026 21.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers se v noči na nedeljo odpravljajo na gostovanje k zasedbi Dallas Mavericks. Tekma bo imela še dodaten naboj za slovenskega košarkarskega asa Luko Dončića, ki se bo šele drugič, odkar je oblekel dres jezernikov, vrnil v mesto, ki ga je nekoč klical dom. Na zadnjem srečanju teh dveh ekip v Teksasu je Dončić svoji nekdanji ekipi nasul 45 točk.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Varovanci JJ Redicka so na zadnji tekmi izgubili proti Los Angeles Clippers. Jezerniki so tekmo začeli zelo slabo, zadnjih 15 minut odigrali dobro, a na koncu vendarle klonili proti svojemu mestnemu tekmecu. Lakersi so na zadnjih petih tekmah vpisali zgolj dve zmagi, kar jih je postavilo na šesto mesto, ki je še zadnje, ki vodi neposredno v končnico.

Preberi še Začel je s solzami v očeh, po neusmiljeni predstavi končal s 45 točkami

Prva vrnitev Luke Dončića v Teksas je bila za 26-letnika izredno čustveno nabita. Domača franšiza je Slovencu v poklon in zahvalo za njegove predstave v Dallasu namenila video, ki se je predvajal pred začetkom obračuna in je Ljubljančana pripeljal do solz. Dončić je na jugu ZDA preživel sedem let, v tem času je Dallas pripeljal do finala lige NBA, kjer so klonili proti Boston Celtics. Tudi pred tokratnim obračunom je Slovenec o svoji nekdanji ekipi govoril z izbranimi besedami: "Vedno bom spoštoval Dallas, toda v poštev pride zgolj zmaga. To bo vnovič posebna tekma zame, saj bom Dallas vedno doživljal kot svoj drugi dom," je bil poln spoštovanja Dončić.

la lakers dallas mavericks liga nba luka dončić

Indiana ugnala Oklahomo, Houston tesno slavil v Detroitu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
moskisvet
Portal
Ločila sta se po 13 letih
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
dominvrt
Portal
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
okusno
Portal
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
voyo
Portal
Sirota: Prvi umor
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469