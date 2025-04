Dončić: Prva četrtina je bila moja najslabša v karieri, nato je steklo

Luka Dončić je, podobno kot celotna ekipa Los Angeles Lakersov, obračun z New Orleans Pelicansi začel zelo zadržano. Milo rečeno. Ob metu 0:7 in zaostanku petih točk po uvodnih dvanajstih minutah je kazalo na nov slab večer Jezernikov in tudi Ljubljančana, nato pa je steklo. Slovenec se je zaustavil pri 35 točkah in bil najboljši posameznik obračuna, tako da je katastrofalna uvodna četrtina hitro odšla v pozabo.

Košarkarji Los Angeles Lakersov Luke Dončića so le večer prej na derbiju zahodne konference v domači dvorani na bodočem potencialnem dvoboju prvega kroga končnice izgubili proti Golden State Warriorsom s 116:123. Predvsem pa odigrali slabo tekmo. Sploh Dončić je imel pred domačimi navijači vnovič klavrn strelski večer.

Za skupno 19 točk je zadel le šest od 17 metov iz igre, nobenega od šestih poskusov za tri točke. "Bil je to zares slab večer. Tekma za pozabo. Mislil sem, da se kaj takega proti Pelikanom ne more ponoviti, nato pa je prišla uvodna četrtina, ko sem bil še slabši," je po zmagi, ki so jo Jezerniki izborili po slabem startu in precej boljšem nadaljevanju, razpredal Luka Dončić, ki je dvoboj začel zelo slabo in nadaljeval precej bolje.

"Mislim, da je bila prva četrtina celo moja najslabša v karieri. Vsaj, odkar sem v ligi NBA," je ESPN-ju priznal 26-letni Slovenec, ki je nato rasel iz minute v minuto in bil ključni moč gostiteljev pri pomembni zmagi, ki LA ohranja v situaciji, da lahko računa celo na tretje mesto na zahodu. "Bal sem se, da se ponavlja zgodba s tekme proti Golden Statu. Vsa ekipa je bila sprva mlačna in brez energije, nato pa smo se vzpenjali in mislim, da odigrali kar korektno tekmo," je še opazil Ljubljančan in vnovič pohvalil soigralce.

Sploh LebeBron James in Austin Reaves sta bila vnovič na nivoju. Skupaj so povezali 92 točk in vodili Jezernike proti pomembni zmagi v boju za tretje mesto po koncu rednega dela. "Vsi smo odigrali dobro tekmo. O LeBronu ne bi sploh izgubljal besed. Fantastičen je. Tudi Austin igra odlično. A vedel sem, da je to zares kakovosten košarkar. Vesel sem, da ga imamo ekipi," je za ESPN laskal soigralcem in pogledoval proti naslednjim izzivom.

"Do konca je še pet tekem. Vse želimo dobiti, na vsaki bomo šli na zmago. Sposobni smo tega. Je pa urnik zahteven, tekmeci pa vsega spoštovanja vredni. Najprej Oklahoma, ki igra odlično, nato Dallas. Veselo bo. Veselim se že naslednjih izzivov," je po lepi domači podpori še dejal Luka Dončić. "Šli bomo korak po korak. Iz tekme v tekmo in upam, da nas bo to pripeljalo do dobrega izhodišča pred končnico, ko se vse skupaj začne znova." Izid:

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24)

Luka Dončić 35 (10:21 iz igre, 4:10 za tri, prosti meti 11:11, 6 skokov, 6 podaj, 2 izgubljeni žogi v 36 minutah).