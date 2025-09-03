Svetli način
Košarka

Dončić prvi strelec in drugi podajalec Eurobasketa

Katovice , 03. 09. 2025 11.31 | Posodobljeno pred 12 minutami

Pred košarkarji na Eurobasketu je zadnji krog skupinskega dela, ki bo dal pare osmine finala in razjasnil, koga bodo morale reprezentance premagati na poti do medalj. Čeprav Slovenija z dvema zmagama in porazoma ni navdušila, to ne velja za Luko Dončića, ki je trenutno prvi strelec in drugi podajalec tekmovanja, prednjači pa tudi v kategoriji ukradenih žog.

Luka Dončić pričakovano blesti v individualnih statističnih kategorijah.
Luka Dončić pričakovano blesti v individualnih statističnih kategorijah. FOTO: Fiba

Slovenski zvezdnik je edini, ki je v uvodnih štirih krogih skupinskega dela v povprečju dosegal več kot 30 točk. Njegovo povprečje trenutno znaša 31,3 točke. 

Drugo mesto med strelci si z 29 točkami delita Finec Lauri Markkanen, ki se lahko pohvali, da je doslej na eni tekmi dosegel največ točk – kar 43 proti Veliki Britaniji, in Grk Giannis Antetokounmpo, ki pa je doslej zbral le dva nastopa. Prvo peterico zaokrožujeta poljski reprezentant Jordan Loyd, ki dosega po 25,8 točke na tekmo, in Nemec Dennis Schröder (22,3 točke). 

Dončić najboljši asistent med še aktivnimi košarkarji

Med asistenci je najboljši Rokas Jokubaitis z 8,5 podajami na tekmo, a je litovski zvezdnik zaradi poškodbe kolena že končal prvenstvo. Tik za njim je Dončić (8,3 asistence). Tretji je turški NBA-jevec Alperen Sengun (6,5 asistence), četrto mesto pa si delita Čeh Ondrej Sehnal in Yam Madar, ki se bo z Izraelom v četrtek pomeril proti Sloveniji.

Med skakalci izstopa islandski orjak Tryggvi Hlinason (12 skokov), drugi je Črnogorec Nikola Vučević (11,8 skoka), tretji pa prvi srbski zvezdnik Nikola Jokić (9,3 skoka). Hlinason je obenem tudi najboljši bloker (2,5 blokadi). Sledita mu Portugalec Neemias Queta in Gruzijec Goga Bitadze – oba v povprečju dosegata po dve blokadi na tekmo. 

Nihče ni na letošnjem Eurobasketu ukradel več žog od prvega zvezdnika slovenske reprezentance.
Nihče ni na letošnjem Eurobasketu ukradel več žog od prvega zvezdnika slovenske reprezentance. FOTO: Fiba

Dončić je na tem turnirju nasprotnikom ukradel že 13 žog oziroma v povprečju 3,3 na tekmo, kar ga tudi v tej kategoriji uvršča na sam vrh. Drugi je Portugalec Travante Williams (3), tretje mesto pa si delita Markkanen in reprezentant Bosne in Hercegovine Edin Atić (2,5).

Omeniti sicer velja, da Dončić v povprečju na tekmo izgubi kar štiri žoge, s čimer je drugi v tej kategoriji. Najbolj zapravljiv je Latvijec Kristaps Porzingis (5), ob Dončiću pa ima štiri izgubljene žoge na tekmo tudi Srb Bogdan Bogdanović, ki pa je prvenstvo zaradi poškodbe zaključil že po drugem krogu. 

