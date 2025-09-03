Dončić prvi strelec in drugi podajalec Eurobasketa

Slovenski zvezdnik je edini, ki je v uvodnih štirih krogih skupinskega dela v povprečju dosegal več kot 30 točk. Njegovo povprečje trenutno znaša 31,3 točke.
Drugo mesto med strelci si z 29 točkami delita Finec Lauri Markkanen, ki se lahko pohvali, da je doslej na eni tekmi dosegel največ točk – kar 43 proti Veliki Britaniji, in Grk Giannis Antetokounmpo, ki pa je doslej zbral le dva nastopa. Prvo peterico zaokrožujeta poljski reprezentant Jordan Loyd, ki dosega po 25,8 točke na tekmo, in Nemec Dennis Schröder (22,3 točke).
Dončić najboljši asistent med še aktivnimi košarkarji
Med asistenci je najboljši Rokas Jokubaitis z 8,5 podajami na tekmo, a je litovski zvezdnik zaradi poškodbe kolena že končal prvenstvo. Tik za njim je Dončić (8,3 asistence). Tretji je turški NBA-jevec Alperen Sengun (6,5 asistence), četrto mesto pa si delita Čeh Ondrej Sehnal in Yam Madar, ki se bo z Izraelom v četrtek pomeril proti Sloveniji.
Med skakalci izstopa islandski orjak Tryggvi Hlinason (12 skokov), drugi je Črnogorec Nikola Vučević (11,8 skoka), tretji pa prvi srbski zvezdnik Nikola Jokić (9,3 skoka). Hlinason je obenem tudi najboljši bloker (2,5 blokadi). Sledita mu Portugalec Neemias Queta in Gruzijec Goga Bitadze – oba v povprečju dosegata po dve blokadi na tekmo.
Dončić je na tem turnirju nasprotnikom ukradel že 13 žog oziroma v povprečju 3,3 na tekmo, kar ga tudi v tej kategoriji uvršča na sam vrh. Drugi je Portugalec Travante Williams (3), tretje mesto pa si delita Markkanen in reprezentant Bosne in Hercegovine Edin Atić (2,5).
Omeniti sicer velja, da Dončić v povprečju na tekmo izgubi kar štiri žoge, s čimer je drugi v tej kategoriji. Najbolj zapravljiv je Latvijec Kristaps Porzingis (5), ob Dončiću pa ima štiri izgubljene žoge na tekmo tudi Srb Bogdan Bogdanović, ki pa je prvenstvo zaradi poškodbe zaključil že po drugem krogu.
