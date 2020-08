Za Dončića ni meja: na prvi tekmi postavil nov rekord lige NBA

Luka Dončić je prehitel legendarnega Kareema Abdula-Jabbarja in Derricka Rosa, ki sta imela dosedaj rekord, oba s po 36 doseženimi točkami. Slovenski košarkar se je pridružil Magicu Johnsonu, LeBronu Jamesu in Tracyju McGradyju kot edinim NBA igralcem, ki so v končnici dosegli 40 ali več točk pri starosti 21 let ali mlajši.

Svojo prvo tekmo končnice v karieri v ligi NBA je 21-letni Ljubljančan začel izjemno, dosegel je kar 42 točk (met 13/21 iz igre, 11/15 za dve točki, 2/6 za tri točke, prosti meti 14/15), Dallas Mavericksi pa so kljub temu izgubili proti Los Angeles Clippersom (110:118). Slovenski košarkar odigral 38 minut, v statistiko je vpisal še devet podaj in sedem skokov in tri ukradene žoge, a tudi 11 izgubljenih žog. "Imel sem 11 izgubljenih žog, še nikoli toliko. Samo želim zmagati, tokrat ni šlo. Vem, da bodo nasprotniki vsako tekmo fizični z mano, sam moram odigrati veliko bolje. Borili smo se do konca, ni bilo pošteno, da je Kristaps moral iz igre," je v svojem slogu dejal Dončić, prvo ime Dallasa. Kristapsa Porizngisaso sodniki izključili v tretji četrtini, ko je branil Dončića.