Dončić prvič po petih letih ni del najboljše peterke lige NBA

Liga NBA je izbrala najboljše peterke za redni del letošnje sezone. Štirje košarkarji so od strokovne žirije dobili maksimalno število glasov - Nikola Jokić (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in Jayson Tatum (Boston Celtics). V najboljši peterki se je prvič znašel tudi Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). Z izjemo Kanadčana, ki je bil izbran za najboljšega igralca rednega dela in z Oklahomo v finalu zahodne konference z 2:0 vodi proti Minnesoti, so preostali štirje že zaključili letošnjo sezono.