Dončić prvič proti nekdanjim soigralcem, kdo bo uspešnejši?

Dončić je od selitve v Los Angeles odigral štiri tekme, zabeležil pa dve zmagi in dva poraza. Na prvih treh tekmah je bil ofenzivno rahlo zadržan, dvakrat vknjižil 14 točk, enkrat pa 16. Na zadnji tekmi proti Denverju smo ponovno videli starega Dončića, ki je v dobre pol ure na parketu dosegel 32 točk, 10 skokov in sedem asistenc.

Košarkarji Mavericksov se zavedajo, kako zelo motiviran bo slovenski zvezdnik, ki so se ga vodilni možje v Dallasu nespoštljivo in grdo odrekli. Lahko Dončić nadigra nekdanje soigralce in pride do tretje zmage v dresu Lakersov?