Dončić (prvič) v najznamenitejši športni dvorani na svetu z bučno slovensko podporo

Luka Dončić, ki je na zadnji tekmi proti Torontu zabeležil še drugi trojni dvojček v karieri in postavil nov mejnik v ligi NBA, tokrat igra v slavni dvorani Madison Square Garden. Na tekmi, kjer bo imel Luka tudi bučno podporo s tribun, Dallas lovi prepotrebno zmago proti New York Knicksom, ki so najslabša ekipa lige v letošnji sezoni.

Navdušenje nad igro slovenskega košarkarja Luke Dončićase je preneslo tudi v New York, V Madison Square Gardnu bosta na parket stopili druga najslabša gostujoča ekipa lige, Dallas Mavericks, ki so skupaj s Phoenixom v letošnji sezoni zabeležili zgolj štiri zmage na gostujočih tekmah in najslabša ekipa lige, New York Knicks, ki so trenutno sredi niza desetih zaporednih porazov. To je vsekakor dobra novica za Dallas, ki upa na zmago s pomočjo slovenskega asa in slovenskih navijačev. Na tekmi jih bo veliko, pirotehnike ne bo, ker je prepovedana, bodo pa slovenske zastave. Predsednik Združenja VTIS (V tujini izobraženi Slovenci) Igor Cesarecse je s teksaškim klubom dogovoril tudi za srečanje Dončića s skupino 65 slovenskih navijačev po tekmi.

Luka Dončić v New Yorku s svojim Dallasom lovi prepotrebno zmago v lovu na končnico. FOTO: AP

V New Yorku živeči Slovenci se zelo redko podajo na drage tekme lige NBA, tokrat pa jih je zajela vročica, zaradi katere so pozabili na grozeči polarni mraz, ki je zajel zgornji del ZDA. Obeta se doslej najštevilčnejši organizirani slovenski obisk tekme v Madison Square Gardnu, ki presega zadnje podobno navdušenje, ko sta z Miamijem leta 2015 prišla v isto dvorano brata Goranin Zoran Dragić. Bo Luka zablestel v znameniti dvorani?

Brez dvoma je Madison Square Garden najbolj znamenita športna dvorana na svetu. In slovenski čudežni deček bo tudi na tej tekmi želel vsem dokazati, da si vendarle zasluži nastopiti na glavni tekmi vseh zvezd, pa čeprav kot rezervist. Ljubljančan je namreč na prejšnji tekmi proti Torontu še drugič v najmočnejši košarkarski ligi na svetu dosegel trojnega dvojčka in s tem dosežkom postal najmlajši košarkar, ki je dosegel dva tovrstna dosežka, za nameček pa je postal prvi najstnik v zgodovini lige NBA, ki je dosegel trojnega dvojčka s 30 doseženimi točkami.

