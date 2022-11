Dončić: Rad bi, da bi imeli podobno energijo na vsaki tekmi

Luka Dončić je z novo "maestralno" predstavo v sezoni lige NBA Dallas Maverickse vrnil na zmagovalno pot. V pravem trenutku in bil je skrajni čas, saj so štirje zaporedni porazi močno načeli razpoloženje Teksašanov v slačilnici. Za nov trojni dvojček, peti v sezoni in 51. v karieri, je 23-letni Ljubljančan dosegel 41 točk ter dodal dvanajst skokov in prav toliko asistenc. Po tekmi z aktualnimi prvaki je bil pričakovano precej bolj židane volje kot v zadnjih dneh, ko ekipi prav nič ni šlo od rok ... "To smo potrebovali. Zmago, v kateri je vsak dodal svoj delež. In zmaga proti prvakom lige je prav gotovo primerna doza samozavesti za prihajajoče tekme." Dallas v tem tednu čakata še dve tekmi, gostovanji v Detroitu in New Yorku.

"Vse bo lažje po tej zmagi. Odvalil se nam je velik kamen od srca," je zbrane novinarje "pozdravil" Luka Dončić, prvi mož sosedskega obračuna proti ekipi Goden Sate Warriors, ki v tej sezoni uživa status aktualnih prvakov lige. Odlična ekipna tekma in povrhu vsega nov čudežni košarkarski večer čudežnega Dončića so med armado Dallasovih navijačev prinesli žarek upanja, da je tudi v tej sezoni moč priti do odmevnega rezultata, nekateri so pod vprašaj celo postavili uvrstitev v končnico.

Luka Dončić vs Golden State

Po štirih zaporednih porazih ob zelo slabi igri ni bilo moč napovedati svetle sezone niti v sanjah. "Bili smo dodatno motivirani. Lahko rečem dvakrat stimulirani. Želeli smo prekiniti črno serijo in ob tem smo imeli tudi kanček več motiva, saj so nam nasproti stali prvaki. Ko igraš proti Stephu Curryju in druščini, ni potreben nikakršen dodaten stimulans," je bil slikovit prvi mož tekme.

Dončić je s petim trojnim dvojčkom v sezoni, že 51. v kratki karieri v ligi NBA, trasiral pot Teksašanov k odmevni zmagi.

Luka Dončić je v 39 minutah dosegel 41 točk ter po 12 skokov in podaj, ob tem je ukradel štiri žoge in eno več izgubil. S petim trojnim dvojčkom, s katerim je vodilni v sezoni, je končal niz štirih porazov Dallasa.

Tokrat pa je imel končno tudi pomoč v soigralcih. "Vedno sem jim zaupal in vedno jim bom. Pridejo slabi dnevi, pridejo slabe tekme, tudi črni niz, kot je bil ta naš, a treba je vedno verjeti vase in v ekipo. Jaz sem vedno zaupal soigralcem in sedaj je nekaterim tudi steklo v napadu," je videl Ljubljančan in dodal: "Ko gre v napadu, ko teče met iz razdalje, je vsem nam lažje. Potem je tudi lažje igrati in garati v obrambi, se metati za žogo in se žrtvovati za ekipo in soigralce. Naša igra proti bojevnikom je imela prav to. Smo moštvo, ki mora igrati na ta način. Energija je bila prava in ko zarohni v American Airlines Centru, je vsem v ligi težko proti nam," je še opazil izjemni Slovenec, ki ostaja vodilni strelec lige.

icon-expand Luka Dončić in Steph Curry. Dvoboj košarkarskih velikanov je tokrat pripadel Ljubljančanu. FOTO: AP

"Raje bi, da me o tem ne sprašujete. Skorajda ne mine tekma, ko dobim vprašanje o strelskem učinku. Na zadnjih tekmah me je posebej motilo, da so me spraševali o statusu prvega strelca lige, saj smo beležili same poraze in je bila moja statistika nepomembna. Tudi sedaj, ko smo zmagali, ne bi rad, da se govori o mojem dosežku," je bil "skromen" prvi mož Teksašanov.

"Govorite raje o Timu, Maxiju, Dorianu. Fantje so v ključnih trenutkih dali svoje. Mislim, da smo delovali, kot da gre za tekmo končnice. Tudi sicer so naše tekme proti Golden Satatu na nož. Vidi se veliko rivalstvo," je na vprašanje novinarja ameriške medijske hiše ESPN še dejal Dončić, ki ni poznal statističnega podatka, da je Dallas dobil devet od dvanajstih domačih tekem proti Golden Statu.

Počasi postaja dolgočasno. Mislim, pa dajmo videti kaj drugega, mogoče bo kakšno magično potezo napravil z levo roko. —Jason Kidd o predstavi Luka Dončića

"Res? Očitno vedno najdemo nekaj več v nas, ko gre za dvoboje z njimi. Rad bi, da bi imeli podobno energijo in pristop na vsaki tekmi. A to je nemogoče pričakovati, je pa ta zmaga gotovo smerokaz, kako v nadaljevanju sezone," je modro končal Luka Dončić, ki se zaveda, da bi se obračun lahko končal tudi drugače.

Ostrostrelec Golden Stata Klay Thompson je namreč za izenačenje zgrešil trojko 2,6 sekunde pred koncem. "Bilo me je kar malce strah, ne bom lagal. To je pač Klay. Ne zgreši pogosto odprtih metov. Potem je sledilo olajšanje in veselje," je občutke v zaključku z zbranimi novinarji delil Dončić. "Ko igraš tako tekmo, s toliko emocij in tudi želje, te sreča enostavno mora pogladiti. In nas današnji večer je."



Izid:

Dallas - Golden State 116:113 (36:24, 19:30, 37:33, 24:26)

Luka Dončić 41 (14:26 iz igre, 4:8 za tri, prosti meti 9:15, dvanajst skokov in dvanajst podaj, štiri ukradene žoge in pet izgubljenih v 39 minutah)

