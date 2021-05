Dončić razkril, da je že prebolel covid-19: Tega nikoli nisem občutil, a imam protitelesa

Luka Dončić , ki z 22 leti ne sodi med ogrožene skupine, se je ob številnih potovanjih in okužbah v moštvu Dallasa očitno tudi sam okužil z virusom SARS-CoV- 2, a hujšega poteka bolezni pri njem ni bilo, kot je sam razkril v pogovoru za Sportsradio 96,7-FM. Dallas sicer tega v preteklosti nikoli ni javno obelodanil, zato pa je brez težav o tem sam spregovoril Dončić. 22-letni Slovenec je sicer vsak dan del strogega režima NBA in nenehnega testiranja. "Vsak dan dvakrat. Zelo sem utrujen," je nad nenehnim testiranjem potarnal Dončić.

Dončić je sicer še enkrat več poudaril, da se bo s slovensko reprezentanco udeležil izjemno pomembnega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, kjer bo slovenska reprezentanca prav na krilih vročega Dončića iskala preboj na olimpijske igre v Tokiu. Še več: Dončić je še dodal, da bo, v kolikor bo slovenska reprezentanca v Kaunasu uspešna, nastopil tudi na igrah v Tokiu. Na turnirju v Litvi sicer v skupini A in B nastopajo še Poljska, Angola, Litva, Južna Koreja in Venezuela."Veliko prostega časa ne bo, zato ne bo niti časa za individualno delo. Počakajmo najprej, kako se bo zaključila sezona," je Dončić dal ameriškim novinarjem jasno vedeti, da bo to poletje rezervirano za čast in ponos oz. za slovensko reprezentanco, medtem ko bodo individualni treningi morali še malce počakati.