'Dončić, Reaves in James so držali vse niti tekme'

Strah, da bo po nepotrebnem in povsem po neumnem izgubljena tekma v Chicagu, ko so jezerniki odločilni koš za boleči poraz prejeli v zadnji sekundi in to s polovice igrišča, je bil očitno povsem odveč. Ekipa iz mesta angelov je imela pravi odgovor in se s pomembno zmago proti neposrednemu tekmecu iz Memphisa utrdila na četrtem mestu zahoda. To pomeni prednost domačega igrišča v prvi fazi play-offa. Strateg Lakersov JJ Redick je po dobro odigrani tekmi, predvsem pa pametni končnici, sijal od zadovoljstva. Zavedal se je, kako pomembna zmaga je to ...