Dončić s 14 točkami 'začinil' debi in zmago Lakersov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Že sam prihod slovenskega košarkarskega super zvezdnika v Crypto.com Areno v Los Angelesu je bil hollywoodski, spektakularen, kar je dodatno podžgalo najzvestejše privržence Lakersov, ki so z bučnim aplavzom pozdravili svojega novega ljubljenca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dončić je že v drugi akciji na tekmi pokazal iz kakšnega testa je. Po lepem prodoru je s pol visoko podajo zaposlil Hayesa, ki je ob navdušenju nabito polnih tribun Crypto.com Arene atraktivno zabil žogo skozi obroč za vodstvo domačih košarkarjev s 4:0. Do svojih prvih točk v dresu Lakersov pa je 25-letni slovenski reprezentančni kapetan prišel v četrti minuti, ko je uspešno vrgel iz ritma Laurija Markkanena in prek Finčevih rok zadel trojko (14:10). Ko je v sedmi minuti s polaganjem povišal vodstvo jezernikov na devet točk (22:13), je Dončić odšel na klop.

Navedbe pomembnejših ameriških medijev so se torej uresničile in Luka Dončić je debitiral v dresu novega kluba. Strateg jezernikov JJ Redick je ob Dončiću v začetno peterko svojega moštva uvrstil še prvega zvezdnika LeBrona Jamesa , vročega Austina Reavesa , Ruija Hačimuro in Jaxsona Hayesa .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

LA je brez večjih preglavic dobil uvodno četrtino in v nadaljevanje obračuna vstopil s prednostjo 12 točk (37:25 James in Reaves sta prevzela vajeti igre domačih v svoje roke in že v uvodnih minutah druge četrtine poskrbela za občutno povišanje vodstva proti nebogljenemu Utahu, ki ni našel pravega orožja za igro omenjenega tandema. Tako je sredi tega dela igre prednost Lakersov narasla na 23 točk (56:33).

Dončić je v vnovič vstopil v igro sredi druge četrtine in do zaključka prvega polčasa dosegel še šest točk. Dvakrat je uspešno zadel iz igre ter k temu dodal še prosta meta, s katerima je povišal prednost svojega moštva na +20 (67:47). Jezerniki so na veliki odmor odšli z visoko prednostjo 25 točk (72:47).