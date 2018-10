Dončić s 26 točkami popeljal Dallas do prve zmage v sezoni, razpoloženi Dragić še drugič poražen

Luka Dončićob svojem debiju pred domačimi navijači v Dallasu ni razočaral. Če je bil samokritičen po porazu na uvodni tekmi proti zasedbi Pheonixa, pa je lahko tokrat s svojo predstavo veliko bolj zadovoljen. Čudežni deček slovenske košarke je na parketu preživel 36 minut, kar je bilo največ med domačimi igralci in v tem času gostom iz Minneapolisa nasul 26 točk. Iz igre je zadel šest od devetih metov, pri metu za tri točke pa je bil skoraj 50 odstoten, potem ko je zadel štiri od devetih. Točkovnemu izkupičku je dodal še 6 skokov, 3 asistence in 2 ukradeni žogi. Na tekmi, kjer ni bila v ospredju obramba, je v domačih vrstah blestel še drugi novinec Dennis Smith mlajši, ki je dosegel 19 točk, toliko jih je za Maverickse prispeval tudi Wesley Matthews. Pod obema obročema pa je kraljeval DeAndre Jordan, ki je z 22 točkami in 10 skoki prišel celo do dvojnega dvojčka. Pri gostih iz Minneapolisa je bil najbolj razpoložen Karl-Anthony Towns, ki se je ustavil pri 31-ih točkah, 28 pa jih je dodal Derrick Rose. Vse skupaj je bili premalo, da bi Timberwolvesi Teksas zapustili zadovoljni.