Dončić s 600 točkami do naziva igralca meseca na zahodu

Luka Dončić je v marcu dosegel kar 600 točk, kar predstavlja enega najboljših mesečnih dosežkov v zgodovini franšize Lakers. Pri tem je nanizal več vrhunskih predstav, vključno s tekmami z več kot 40 točkami, vrhunec pa je bil 60 točk proti Miamiju. Naziv najkoristnejšega igralca zahodne konference Lige NBA je prejel že sedmič v svoji karieri.

Njegova odlična igra je močno pripomogla k uspehu jezernikov, ki so se s 14 zmagami in dvema porazoma v tem obdobju utrdili med najboljšimi ekipami zahodne konference.