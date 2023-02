Dončić: S Kyriejem sva vse boljša, a tudi ostali nama sledijo

"Ko žoga tako dobro in tekoče kroži, je potem vse precej lažje. Čuti se, da sta Luka (Dončić) in Kyrie (Irving) z vsakim dnem vse bolj uigrana. Mnogi so mi sicer govorili, da se bosta težko dogovorila glede posesti žoge, toda verjemite mi, da tako kakovostna košarkarja ne igrata le za lastne dosežke, temveč jima je pomembna ekipa kot celota. Nenazadnje ste se sami lahko prepričali, kako so jima tudi ostali v moštvu lepo sledili," je na druženju z novinarji dejal trener Dallasa Jason Kidd, ki je bil zadovoljen predvsem spričo dejstva, da jih je od skupno desetih košarkarjev kar osem preseglo mejo vsaj desetih doseženih točk.

Tudi Luka Dončić je po lepi zmagi žarel od zadovoljstva, med drugim je izpostavil moštveni učinek tako v napadu kot tudi v obrambi. "Vesel sem zaradi Justina Holidaya, Reggieja Bullocka in Tima Hardawaya Jr.-ja, ki pridoma izkoriščajo Kyriejeve in moje podaje. Ta zmaga je bila zelo pomembna za nadaljnji potek rednega dela prvenstva. Ostalo je še 22 tekem, ki jih moramo oddelati na pravi način," se pomembnosti zaključka rednega dela tekmovanja zaveda prvi zvezdnik teksaškega moštva, ki se znova ni mogel načuditi vrhunskosti Kyrieja Irvinga.

"To je neverjetno, kakšne stvari mu uspevajo na igrišču. Kyrie je velika dodana vrednost za našo ekipo, vnaša mirnost in kakovost, ki je nujno potrebna za velike stvari. Obenem pa premore bogate izkušnje, saj ve, kako se osvaja NBA prstan. Zadovoljni smo, da je z nami," je še dodal Dončić. To je bila Dallasova 32. zmaga in trenutno zaseda šesto mesto na zahodu.