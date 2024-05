Dončić s poškodovanim kolenom in prehladom: To je končnica, ki te ponese

"Kar dobro se počutim, ne bom lagal. Trudim se odmisliti poškodbo in prehlad. Na terenu poskušam pripraviti pogoje za uspeh. To je končnica, to so drugačne tekme, veliko je adrenalina in čustev, kar te ponese naprej," je svoje počutje po tretji zmagi nad Clippersi opisal Dončić.

Slovenec ob tem dodaja: "Res je, da je naporno, ne morem dihati čez nos, ampak to je adrenalin končnice. Vem, da moram biti za takšne tekme na maksimalnih obratih."

"Bomo videli kako bo, seveda je stanje po tekmi nekoliko slabše, toda trudimo se storiti vse, da sem pripravljen igrati," je glede težav s kolenom dejal 25-letnik.