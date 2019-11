Dončić s silovitim začetkom sezone oddal kandidaturo celo za MVP-ja lige NBA

Luka Dončić je svojo drugo sezono lige NBA začel naravnost odlično. Potem ko so mu mnogi strokovnjaki že pred sezono sporočali, da se bo na drugo leto v ligi NBA moral dobro pripraviti (med tistimi, ki so to poudarjali je bil tudi ugledni ESPN-ov novinar Dave McMenamin), saj da bo težko ponovil številke z debitantske, saj se bodo nasprotne ekipe nanj še toliko bolj pripravile, je Luka zaenkrat črnim napovedim zaprl usta.

ANKETA Arhiv Ali se bodo Dallas Mavericks prebili v končnico sezone 2019/2020? Da, brez težav Težko bo, odločala bo zadnja tekma Ne, imajo preslabo ekipo. Moški Ženska

Trenutno je po ESPN-ovem ratingu Luka Dončić celo na tretjem mestu. Pred njim sta le MVP pretekle sezone Giannis Antetokounmpo in Minnesotin center Karl-Anthony Towns. Vsega 20-letni Ljubljančan po ESPN-ovi valorizaciji ob povprečju 26,7 točk, 10,3 skokov in 9,5 podaj trenutno beleži indeks 51,4, pred njim sta le Minnesotin center Karl-Anthony Towns(51,9; odigral je le štiri tekme zaradi kazni) in MVP pretekle sezone Antetokounmpo (55,3). Luka je trenutno edini, ki se je uspel približati povprečju trojnega dvojčka, tako Antetokounmpu kot LeBronu Jamesu do takšnega dosežka manjka bistveno več (Dončiću pol podaje, Giannisu 2,3 podaje, Jamesu pa 2 skoka).

ESPN: vodilni košarkarji lige NBA FOTO: ESPN

Dončić beleži 26,7 točk na tekmo in je v povprečju trenutno deveti najboljši strelec (deli si mesto z Giannisom), tretji najboljši podajalec (pred njim sta le LeBron James inMalcolm Brodgdon) in petnajsti najboljši skakalec. Za primerjavo: krstno sezono je zaključil pri naslednjih številkah: indeks valorizacije 36,6; povprečno 21,2 točk, 7,8 skokov in šest podaj na tekmo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tisti, ki ga je Dončić po šestih tekmah druge sezone v ligi NBA prepričal, je zagotovo nekdanji center Clevelanda Kendrick Perkins. Ta se je v tej sezoni pridružil ESPN-ovi ekipi strokovnjakov, skorajda po vsaki tekmi pa zna na Twitterju zapisati marsikaj lepega – še več: napoveduje mu naziv MVP v bližnji prihodnosti. Če je Dončić letos izvisel z All-Star tekme zaradi glasov košarkarjev in medijev, pa mu ob takšnih predstavah, če bo z njimi seveda nadaljeval, tekma zvezd 16. februarja 2020 v Chicagu zagotovo ne uide.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dončić je sicer na tekmi s Clevelandom spisal zgodovino, pridružil se je velikemu Oscarju Robertsonu: postal je prvi po omenjenemu košarkarju, ki je na dveh zaporednih tekmah vpisal trojnega dvojčka z vsaj takšnimi številkami: 25-10-15. Na naslednji (domači) tekmi z Orlandom bo imel priložnost, da znova izenači Robertsona, ki je te številke ponovil kar na treh zaporednih tekmah leta 1961.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dallas je po šestih tekmah pri izkupičku 4 zmage in 2 poraza, oba pa sta bila tesna, z malce sreče bi lahko Mavsi imeli na svojem kontu celo šest zmag. Dallas je prvič po letu 2011 sezono v gosteh začel s tremi zaporednimi zmagami. Vsekakor so na začetku sezone oddali jasno sporočilo, in sicer da bodo resen kandidat za končnico zahodne konference. Seveda pa bo veliko odvisno tudi od zimskega trgovanja in zdravja ključnih igralcev. PREBERITE ŠE: Tretji Dončićev trojni dvojček sezone in zmaga Dallasa, ki ostaja neporažen na gostovanju O končnici na glas razmišljajo tudi sami. "Zmagati na gostovanjih je vedno težko, ni pomembno proti komu igraš. Za nas je ta zmaga zelo pomembna. V naših glavah je pred tekmo krožila misel, da moramo dobiti to tekmo, če želimo v končnico," je po tekmi v Ohiu razlagal Kristaps Porzingis. Ta zaenkrat dobro delo opravlja tudi v obrambnih nalogah (v napadu še ni v takšni formi, kot ga je krasila pred težko poškodbo kolena) - trenutno je celo tretji bloker lige NBA.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Neverjeten je. Letos igra na povsem novi, drugačni ravni. Ne morem povedati dovolj lepih stvari o njem. Je košarkarski čarovnik in ob takšni višini ga je zares težko zaustaviti," je o Dončiću po tekmi v Clevelandu povedal Kevin Love, zlati ameriški reprezentant iz olimpijskih iger v Londonu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Množico navijačev Luke Dončića slovenskih korenin je navdušil tudi s to potezo: