Dončić s športnimi triki navdušil youtubersko peterico Dude Perfect

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je v nedavnem videu pridružil ekipi youtuberjev Dude Perfect, ki so zasloveli s športnimi triki in imajo na Youtubu prek 58 milijonov sledilcev. Dončić sicer s fanti, ki tako kot on domujejo v Dallasu, sodeluje pri izgradnji športnega zabaviščnega parka, za katerega je Slovenec prejel tudi prvo karto z neomejenim dostopom in se pošalil, da bo pripeljal celo Slovenijo.

Videoposnetek si je že prvih v 20 urah po objavi ogledalo kar 2,7 milijona ljudi. Najprej se je v igri ena pomeril z najvišjim članom zasedbe Dude Perfect Codyjem Jonesom in ga premagal z 11:0, nato v segmentu Kul/Ni kul (v izvirniku Cool/Not Cool) ocenjeval predmete in fantom podaril nov model svojih športnih copatov, sam pa prejel sploh prvo karto z neomejenim dostopom v nov športni zabaviščni park, ki ga bo tudi z njegovo pomočjo, zgradila popularna peterica. "Koliko ljudi lahko pripeljem s sabo s to karto?" je vprašal Luka in na povratno vprašanje koliko si jih želi pripeljati v šali odgovoril: "Samo celo mojo državo." V poznavanju teksaških fraz se je Dončić izkazal in fantom obljubil, da bo na eno izmed tekem prišel oblečen v klasično teksaško odpravo, kar je za božič tudi storil. In čeprav je po božični tekmi novinarjem 'priznal', da je pozabil svojo novo domačo žival - krastačarja, se je nekoliko ustrašil, ko so pred njega položili tri škatle s kačami. Za konec videa pa se je košarkarski zvzednik, ki je v Dallasu izjemno popularen, preizkusil še v nekaj športnih trikih in jih tudi odlično izvedel. Bom tudi na tekmi kdaj videli t.i. No Luka strel?