Dončić: S tako malo energije se težko zmaga na gostovanju

Luku Dončiću je očitno tekma počitka, ki mu jo je namenil trener Jason Kidd, mimogrede ob odsotnosti 23-letnega Ljubljančana je Dallas izgubil prav vse tekme v sezoni, odlično del, saj je v Los Angelesu odigral novo veliko tekmo. Slovenec je v 42 minutah na parketu dvorane Crypto.com Arena dosegel 43 točk in dodal 11 skokov ter sedem asistenc. Toda nova bravurozna predstava ni bila dovolj za zmago gostov, saj so Clippersi ves čas trdno držali rezultatsko nit v svojih rokah. Dallas ostaja četrti na lestvici zahodne konference lige NBA. Ljubljančan je sredi tretje četrtine zletel med gledalce v prvih vrstah, bližnje srečanje pa se je za vse akterje končalo brez posledic.

Luka Dončić, ki na prejšnji tekmi zaradi težav z gležnjem proti Oklahomi v nedeljo ni igral, je zgrešil štiri od prvih petih metov in je imel 12 točk v prvem polčasu, preden je postal vroč v drugem delu tekme. Prvi strelec lige je v zadnji četrtini nanizal 20 točk.

Luka Dončić je v poraženi ekipi dosegel 43 točk, 11 skokov in sedem podaj v 43 minutah na parketu. Imel je še tri izgubljene žoge in dve ukradeni.

Dve minuti in 50 sekund pred koncem je znižal zaostanek na 96:104, vendar je Kawhi Leonard odgovoril s trojko in tekmo končal s 33 točkami iz 12 metov, Norman Powell je dodal 27 točk. "Izgubili smo, res ni bil naš večer. V drugem polčasu smo igrali dobro v obrambi, toda v prvem, polčasu nas ni bilo nikjer," je bil kratek prvi komentar Dončića po prepričljivem porazu v mestu angelov. Dallas je na četrtem mestu zahodnega dela lige in ostaja v Los Angelesu, v noči na petek bo po slovenskem času igral proti Los Angeles Lakers.

Armadi navijačev Luka Dončića je sredi tretje četrtine obračuna proti Clippersom, to je bil najboljši del tekme Teksašanov v Los Angelesu, zastal dih. Ljubljančan je reševal žogo, a se ni uspel zaustaviti, tako da je priletel v množico gledalcev ob robu igrišča. Spektakularen levji skok pa se je na srečo končal brez posledic za Slovenca, ki je tekmo v Crypto.com Areni lahko brez težav nadaljeval. "Ni bila to prava energija naše ekipe, s katero bi lahko upravičeno računali na kaj več proti danes odličnim Clippersom. Slab začetek in nato je bilo vse težje. S tako malo energije se na zahtevnih gostovanjih ne more zmagati," je ameriške novinarje na hitro po tekmi ošvrknil prvi mož Dallasa, ki se je zaustavil pri 43 točkah in potrdil status prvega strelca lige NBA. "Odigrati zgolj eno dobro četrtino je za zmago na tako zahtevnem gostovanju absolutno premalo" je za ESPN dodal 23-letni Ljubljančan, ki se zaveda, da je Dallas povsem druga ekipa na gostovanjih, kjer so zmage v tej sezoni zelo redke.

"Moramo popraviti vtis na gostovanjih, sploh pred odločilnim delom sezone in končnico. Takrat bo enostavno treba zmagovati tudi v drugih dvoranah, ne samo v American Airlines Centru," je še dejal Ljubljančan in se spomnil zanimivega dogodka sredi tekme v Los Angelesu. Potrdil je, da bližnje srečanje z gledalci iz prve in druge vrste ni pustilo posledic ... "Bilo je zabavno. Samo da je ni nihče skupil, to je najvažneje. Vse je v redu, nisem padel prvič med gledalce," se je malce pošalil prvi zvezdnik Dallasa, ki se zaveda, da vsaka tekma šteje v boju za končnico oziroma čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji. "Pred nami je še All-Star, po njem pa sezona prehaja v odločilno obdobje. Zavedamo se, da vsaka zmaga še kako šteje v boju za končnico. Močno smo dvignili formo v zadnjem obdobju, upam da bo trajala," v izjavi za ESPN gleda naprej Luka Dončić.

Izid:

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 113:101 (31:25, 38:22, 19:31, 25:23)

Luka Dončić 43 (za 2: 9:13, za 3: 3:9, prosti meti: 16:21, 11 skokov, 7 podaj, 2 ukradeni žogi in 3 izgubljene žoge v 42 minutah)