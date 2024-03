Dončić: S takšno kemijo lahko pridemo do velikih stvari

V taboru Dallasa so se kar malce bali gostovanj v Sacramentu, saj gre za ekipo, ki je še posebej nevarna in prepričljiva pred svojimi pregovorno glasnimi gledalce. A Dallas ostaja ena bolj vročih ekip v ligi, v Sacramentu so luka Dončić in druščina slavili petič zapored in se na moč približali končnici. Preboj vsaj v dodatne kvalifikacije je bolj ali manj zagotovljen, sedaj gre za (najmanj) šesto mesto, ki pelje v play-off. " Zavedali smo se kako težavno tekmo imamo pred sabo. Vemo, da Sacramento odlično igra že vso sezono, pred domačimi navijači pa je sploh vedno vroč. A mi smo ga v pravem trenutku ohladili. Ekipa je vnovič pokazala pravi karakter, saj se brez njega na takšnih tekmah ne more zmagati ," je med drugim videl strelec 28 točk v Sacramentu.

Kot je dodal Dončić v pogovoru na igrišču takoj po zmagi, so se pred današnjo tekmo vsi zavedali pomembnosti obračuna. "Danes je bila za nas res težka tekma, še posebej, ker smo večer pred tem gostovali v Salt Lake Cityju. Pomembno je, da nadaljujemo v tem ritmu, nova tekma nas čaka že čez dva dni. Naša obramba je vse boljša, celotna ekipa sodeluje, komunicira in v tem slogu moramo samo nadaljevati."

Dončić je ob vodstvo 96:76 lahko v zadnji dvanajstih minutah igre v mitu počival in se pripravljal za nov pomembni spopad s Sacramentom. "Fantje so naredili odličen posel. V zadnjem obdobju zares blestimo v obrambi. Vemo, da imamo raznovrsten napad in igralce, ki lahko dosežejo koše v serijah, toda v temu obdobju sezone se zdi obramba ključna," je za ESPN hitel razlagati 25-letni Slovenec, ki je imel na parketu običajen večer v svoji pisarni. Brez naprezanja se je podpisal pod dvojni dvojček, če bi bilo potrebno bi gotov dosegel še trojnega, kar bi bilo 76-tič v karieri.

"V ključni fazi sezone so osebne statistike še manj pomembne. Gledam fante in uživam, kako igrajo. zares smo odlična ekipa, tako na parketu, kot izven njega. V naši slačilnici je vedno zabavno," je nadaljeval prvi strelec lige NBA in se zaustavil pri opisovanju vzdušja v ekipi.

Dončić "popravil" Kidda ...

"Saj je bilo vedno dobro, toda kemija po novem letu se je še izboljšala. To se seveda pozna tudi na parketu. Mislim pa da se je vse začelo po tem, ko smo dvignili nivo igre v obrambi. Morda v preteklosti nismo veljali za defenzivno ekipo, a sedaj se je to spremenilo. Odlična novica pred odločilnimi boji in končnico," je še dodal Luka Dončić in končal hvaljenje soigralcev in ekipe obrambe z malce bolj smelo napovedjo.