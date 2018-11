VIDEO: Dončić s trojko s sredine igrišča utišal nasprotnike

Luka Dončić in druščina so zasenčili rakete na čelu z zvezdnikom in najboljšim strelcem lige NBA Jamesom Hardnom, ki je teksaški obračun končal s prvim statističnim trojnim trojčkom v sezoni, 25 točkam, 17 asistencam je dodal še 11 skokov, a je prevladala kolektivna igra Dallasa. Harden je prišel do svojega 36. kariernega trojnega dvojčka v ligi NBA.

Vsi igralci začetne peterke Mavericks so prispevali dvomestno število točk. Ob tem je veteran Devin Harris s klopi dal 20 točk, toliko kot Dončić, ob tem da je prispeval kar pet trojk (5:6).J.J. Bareapa je imel na svojem seznamu 13 točk in 12 podaj.

Dončić, ki je pred odhodom v Houston zaradi viroze izpustil trening, je na parketu preživel 24 minut, met iz igre je imel 6:11, za tri je metal 3:7, stoodstoten je bil njegov prosti met (5:5). V statistiko tekme je 19-letni novinec vpisal še šest skokov, dve podaji, ukradeno žogo, ob štirih izgubljenih žogah.

Je pa Dončić znova poskrbel za potezo večera, ko je v izdihljajih prvega polčasa zadel trojko s skoraj polovice igrišča ter prehitel sireno za 18 točk prednosti Dallasa (74 : 56) pred odmorom.

Dončića in Mavericks v noči na soboto čaka gostovanje na zahodni obali ZDA pri LeBronu Jamesuin Los Angeles Lakers.



