Dončić s trojnim dvojčkom popeljal Dallas do nove zmage

Tekmo v Smoothie King Centru so bolje odprli domači pelikani, ki so v prvi četrtini dosegli kar 41 točk. Telički iz Dallasa v tem delu igre niso bili razpoloženi, Luka Dončić je denimo v prvih 12 minutah prispeval zgolj štiri točke. V drugem delu so Mavericks stopili na plin, poleg slovenskega asa se je razigral tudi Kristaps Porzingis. Z delnim rezultatom 19:2 je pred koncem prvega polčasa Dallas prvič prišel tudi do vodstva. Ob odmoru pa je na semaforju pisalo 64:72.



V drugih 24 minutah Dončić in soigralci prednosti niso več izpustili iz rok, čeprav so se domačini, ki so letos sestavili zelo nadarjeno ekipo, večkrat približali na le nekaj točk, pri rezultatu 109:109 pa jim je celo uspelo izenačiti. Tedaj je na sceno znova stopil Dončić, ki je goste vrnil v vodstvo, nato pa z nekaj odločilnimi koši poskrbel, da s soigralci še ne naprej pozna poraza. Odločila je sijajna trojka pri izidu 113:117.