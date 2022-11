Dončić samokritičen: Bil sem obupno slab

"Eno je izgubiti tekmo, ker je bil tekmec preprosto boljši od tebe, nekaj povsem drugega pa, ko si privoščiš zaporedna poraza zaradi prevelikega števila lastnih napak. Mi smo jih na zadnjih dveh obračunih storili občutno preveč. Čestitam moštvu Washingtona na zasluženi zmagi, sam pa sem bil obupno slab," je za uradno klubsko spletno stran mavs.com uvodoma dejal prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić.

Poraz v prestolnici s 113:105 je bil posledica vnovične slabše moštvene predstave, ena od redkih svetlih izjem je bila nova odlična strelska predstava Spencerja Dinwiddieja. "Vlekel je naš voz, kolikor se je dalo. Je pa jasno, da se zgolj z enim do dvema razpoloženima igralcema v napadu ne more premagati nikogar. Upam, da se motim, a bojim se, da bomo oba poraza med sezono še kako obžalovali," je zaskrbljen Dončić, ki se je drugič zapored ustavil pod mejo 30 doseženih točk (22). "Vselej poudarjam, da so najpomembnejše moštvene zmage. Na koncu osebna statistika ne igra nobene vloge, če tvoja ekipa izgubi. Ta poraza gresta na mojo dušo, že na naslednji tekmi bom moral biti občutno boljši," se je kot običajno s pepelom posul Luka Dončić.