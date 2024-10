Dončić se bo s Klayem ob sebi v bitki za Teksas soočil s 'prihodnostjo lige'

Nova sezona lige NBA se je že začela, Luka Dončić in soigralci pa še počivajo. V akcijo bodo skočili v noči na petek. Ob 1.30 naprej boste na Kanalu A in VOYO lahko spremljali teksaški obračun Dallas Maverickov in San Antonio Spursov. Zvezdnikov na obeh straneh nikakor ne bo manjkalo, največ oči pa bo zagotovo uprtih v Dončića in 'vesoljca' Victorja Wembanyamo.

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs FOTO: 24ur.com icon-expand

V noči na petek se bosta v Teksasu soočila košarkarja, ki na skoraj vsaki tekmi z vsaj eno akcijo navdušita navijače in poskrbita, da posnetki njunih dejanj svet obkrožijo s svetlobno hitrostjo. Francoz Victor Wembanyama je tako visok, da svoje resnične višine pravzaprav ne želi deliti s svetom. V obrambi s svojo dolžino terorizira nasprotnike, ki z njim na igrišču nikoli niso sproščeni. Zato je že pred prvo tekmo sezone nesporni favorit za osvojitev naziva najboljšega obrambnega igralca rednega dela sezone. A vzdevka "vesoljec" si ni prislužil le zaradi svojih obrambnih sposobnosti, saj blesti tudi v napadu. Kljub njegovi mladosti in neizkušenosti liga NBA še nikoli ni srečala tako visokega košarkarja, ki je tako spreten z žogo. Redno meče za tri točke, a za razliko od drugih centrov za odprt met ne potrebuje zgolj podaj nižjih in bolj spretnih soigralcev. V svoji drugi sezoni v najmočnejši ligi na svetu razumljivo še ni popolnoma razvil vseh svojih orožij, a v jasno izraženi misiji, da postane najboljši košarkar na svetu, mu bo v veliko pomoč izkušeni novinec v moštvu Chris Paul. 39-letni organizator igre je v svoji bogati karieri izpopolnil umetnost "pick and rolla" z višjimi soigralci in predvsem "alley oop" podaj. V preteklosti je predvsem pri Los Angeles Clippersih centre redno "hranil" s podajami, ki so jih morali zgolj rahlo preusmeriti v koš. Nekdanji košarkar New Orleansa, LA Clippersov, Houstona, Oklahome, Phoenixa in Golden Stata bo zagotovo ključno vplival na igro 19 let mlajšega Wembanyame.

San Antonio je lani sezono zaključil z zgolj 22 zmagami in jasno je, da moštvo še ni pripravljeno na naslednji korak ter borbo za neposredno uvrstitev v končnico na zahodu, ki je prepoln odličnih ekip. Ena najboljših je zagotovo Dallas, ki je to konferenco v minuli sezoni zastopal v velikem finalu. Za to je vsekakor najbolj zaslužen slovenski super zvezdnik Luka Dončić, ki v novo sezono znova vstopa kot eden glavnih favoritov za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca lige. Njegovi delodajalci so v minulem poletju zavihali rokave in Slovenca poskušali obkrožiti s še boljšimi soigralci kot lani. A veliko vprašanje je, kako bo poveljnik Mavericksov Jason Kidd uporabljal nove okrepitve. Kdo bo center? Na centrski poziciji se bosta za prvo postavo tudi v tej sezoni borila Daniel Gafford in Dereck Lively. Ameriški mediji so pred sezono suvereno napovedovali, da bo Kidd prednost dal mlajšemu Liveleyju, ki je lani v svoji prvi sezoni v ligi navduševal predvsem s svojo obrambo in energičnostjo v napadu. A Gafford in Lively sta na štirih pripravljalnih tekmah po dvakrat začela v prvi peterki in prav mogoče je, da bo Kidd svojega začetnega centra izbiral na podlagi nasprotnikov. Lively je že minulo sezono napovedoval, da bo v tej sezoni začel metati za tri točke, če bo s te razdalje resnično nevaren, pa bo igra Dallasa v napadu dobila popolnoma novo dimenzijo. Lively bi si tako zagotovil mesto v prvi peterki.

Dereck Lively bo s svojo višino in hitrostjo ključen košarkar Dallasa v tej sezoni FOTO: AP icon-expand

Na čigavih krilih bodo drugi leteli? Če domnevamo, da bosta Luka Dončić in Kyrie Irving začela vsako tekmo, ko bosta zdrava, so pored njiju na voljo še trije položajih, pri katerih bosta ključna met za tri točke in obramba. A na krilnih položajih pred začetkom sezone ni veliko jasno. PJ Washington je po prihodu iz Charlotta v drugi polovici lanske sezone opravil odlično delo tako v obrambi kot v napadu. Ima potrebno višino, hitrost in agresivnost v obrambi, odličen pa je tudi pri metu za tri točke. Posledično je zagotovo favorit za nastop na položaju krilnega centra. Drugi krilni položaj je politično veliko bolj občutljiv. Klay Thompson je poleti prispel iz Golden Stata, s seboj pa je prinesel kar štiri šampionske prstane in naziv enega najboljših strelcev za tri točke v zgodovini lige NBA. Warriorse je zapustil, ker je začutil, da ga vodilni možje moštva več ne cenijo, potreboval pa je tudi spremembo okolja. Nasmeh se je vrnil na njegov obraz, a vprašanje je, koliko časa ga bo Kidd uvrščal v prvo peterko. Zaradi svojega slovesa bo sezono skoraj zagotovo začenjal ob Irvingu in Dončiću, a številne poškodbe so ga pošteno upočasnile in njegova igra v obrambi je v zadnjem času pod velikim vprašanjem. Dejstvo je, da bosta žogo v svojih rokah največ časa imela Irving in Dončić, ostali pa bodo v napadu morali biti predvsem učinkoviti ob minimalnem stiku z žogo in opraviti ogromno dela v obrambi.

Klayu za ovratnikom dihajo mlajši Naji Marshall, Olivier-Maxence Prosper in Quentin Grimes. Marshall in Grimes sta moštvo okrepila letos, Prosper pa v svoji prvi sezoni v ligi ni igral omembe vredne vloge v rotaciji Dallasa. Thompson je v minuli sezoni kljub številnim težavam s samozavestjo imel bolj učinkovit met za tri točke od glavnih konkurentov za mesto v prvi peterki. Grimes je v minulih sezonah imel veliko težav s poškodbami, Marshall slovi predvsem po svoji obrambi, Prosper pa je na pripravljalnih tekmah Kidda navdušil s svojim napredkom. Bo Luka MVP? V sposobnost Luke Dončića, da svojo ekipo vodi do finala lige NBA ne more nihče več dvomiti. Letos ima ob sebi v teoriji najboljše soigralce do zdaj. Pri 25 letih starosti vstopa v svojo sedmo sezono v ligi NBA, lani pa je sezono zaključil na tretjem mestu po številu glasov za MVP-ja rednega dela. V pripravljalnem obdobju zaradi manjših težav s poškodbami, predvsem pa zaradi želje po počitku, ni zaigral niti na eni tekmi, v novo sezono pa naj bi vseeno vstopil v odlični fizični formi.

Luka Dončić in Kyrie Irving FOTO: AP icon-expand

Kyrie Irving na drugi strani pri 32 letih starosti vstopa v svojo 14. sezono in jasno je, kaj Kidd lahko pričakuje od njega. 23 do 25 točk, štiri do pet skokov in pet do šest podaj na tekmo bo skoraj zagotovo dostavil, vprašanje pa je, na koliko tekmah bo nastopil. V zadnjih sedmih sezonah je namreč zaigral na 281 od 574 mogočih tekem v rednem delu sezone. Dallas bo šel tako daleč, kot ga bo pripeljal Dončić, prva ovira na dolgi poti do naslova pa bo najvišji košarkar v ligi in mladenič, ki obljublja mnogo, po mnenju mnogih še veliko več od Dončića. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 1.30 v noči s četrtka na petek.