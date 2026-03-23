Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić še drugič zapored najboljši igralec tedna na zahodu

Los Angeles, 23. 03. 2026 20.50 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil še drugič zapored izbran za najkoristnejšega igralca tedna v zahodni konferenci Lige NBA. V omenjenem obdobju je z Los Angeles Lakersi dobil vse štiri obračune.

Jezerniki so za začetek tedna dvakrat z osmimi točkami razlike porazili Houston, razlika je bila enaka tudi ob zmagi s 134:126 proti Miamiju, za konec pa so s 105:104 premagali še Orlando. S tem so zmagovalni niz podaljšali na devet, Luka Dončić pa je postal prvi košarkar v zgodovini Lige NBA, ki je ob devetih zaporednih zmagah na vsaki tekmi dosegel več kot 30 točk.

Na gostovanju v Miamiju je zabeležil kar dvakratnik omenjene številke, torej 60 točk, na prvi tekmi v Houstonu zbral 36 točk, na drugi pa mu je ob 40 točkah do trojnega dvojčka zmanjkal le skok. Zadnjo tekmo je sklenil s 33 točkami. V minulem tednu je v povprečju na tekmo dosegal 42,3 točke, 6,8 skoka in 6,3 podaje.

Deseto zaporedno zmago bodo Lakersi napadali v noči na torek, ko bodo gostovali pri zasedbi Detroit Pistons, ki na vzhodu prepričljivo zaseda prvo mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka luka dončić los angeles lakers igralec tedna

'Petinštirideset prostih metov za tekmeca? To pove veliko'

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
23. 03. 2026 21.34
Saj dobro igra ... met ima malo slab ampak ... ko pogledaš ostale "legende", tudi oni niso ravno boljši pri metu. Konec koncev pa, na koncu itak šteje samo zmaga, ne to, koliko točk kdo da ali koliko košev kdo zgreši.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599