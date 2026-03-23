Dončić še drugič zapored najboljši igralec tedna na zahodu

Jezerniki so za začetek tedna dvakrat z osmimi točkami razlike porazili Houston, razlika je bila enaka tudi ob zmagi s 134:126 proti Miamiju, za konec pa so s 105:104 premagali še Orlando. S tem so zmagovalni niz podaljšali na devet, Luka Dončić pa je postal prvi košarkar v zgodovini Lige NBA, ki je ob devetih zaporednih zmagah na vsaki tekmi dosegel več kot 30 točk.

Na gostovanju v Miamiju je zabeležil kar dvakratnik omenjene številke, torej 60 točk, na prvi tekmi v Houstonu zbral 36 točk, na drugi pa mu je ob 40 točkah do trojnega dvojčka zmanjkal le skok. Zadnjo tekmo je sklenil s 33 točkami. V minulem tednu je v povprečju na tekmo dosegal 42,3 točke, 6,8 skoka in 6,3 podaje.

Deseto zaporedno zmago bodo Lakersi napadali v noči na torek, ko bodo gostovali pri zasedbi Detroit Pistons, ki na vzhodu prepričljivo zaseda prvo mesto.