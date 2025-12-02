Dončić se je opravičil novinarju, ker lige NBA ne spremlja

Košarkarje jezernikov po porazu s Phoenixom zdaj čakajo tri zaporedna gostovanja, prvo v noči na petek v Torontu.

Ko ga je eden od novinarjev po tekmi vprašal, kaj v igri Toronto Raptors najbolj izstopa v tej sezoni, je Luka Dončić po trenutku razmisleka iskreno odgovoril, da lige, v kateri blesti že osmo sezono, niti ne spremlja. "Ne gledam veliko lige NBA, oprostite," je iskreno odvrnil slovenski zvezdnik.

Zatem je vendarle pristavil, da je navdušen nad trenerjem Toronta Darkom Rajakovićem in da ve, da radi igrajo fizično košarko. Analizo pa bo opravila za to zadolžena strokovna ekipa Lakersov, je zaključil.