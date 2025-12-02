Svetli način
Košarka

Dončić se je opravičil novinarju, ker lige NBA ne spremlja

Los Angeles , 02. 12. 2025 09.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
3

Čeprav je dosegel 38 točk in 11 skokov, Luka Dončić po porazu proti Phoenix Suns ni imel razlogov za zadovoljstvo. Kljub temu je s svojo iskrenostjo znova poskrbel za nekaj dobre volje na novinarski konferenci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarje jezernikov po porazu s Phoenixom zdaj čakajo tri zaporedna gostovanja, prvo v noči na petek v Torontu.

Ko ga je eden od novinarjev po tekmi vprašal, kaj v igri Toronto Raptors najbolj izstopa v tej sezoni, je Luka Dončić po trenutku razmisleka iskreno odgovoril, da lige, v kateri blesti že osmo sezono, niti ne spremlja. "Ne gledam veliko lige NBA, oprostite," je iskreno odvrnil slovenski zvezdnik.

Zatem je vendarle pristavil, da je navdušen nad trenerjem Toronta Darkom Rajakovićem in da ve, da radi igrajo fizično košarko. Analizo pa bo opravila za to zadolžena strokovna ekipa Lakersov, je zaključil.

Luka Dončić proti Phoenix Suns
Luka Dončić proti Phoenix Suns FOTO: Sofascore.com

Los Angeles Lakersi so trenutno s 15 zmagami in le petimi porazi na drugem mestu zahodne konference. Toronto ima eno zmago manj in dva poraza več, kar je dovolj za četrto mesto vzhodne konference. Kar trije košarkarji v četi srbskega strokovnjaka Rajakovića dosegajo več kot 19 točk na tekmo, in sicer RJ Barrett, Scottie Barnes in Brandon Ingram, ki je s povprečjem 21,5 točke najboljši strelec moštva.

košarka los angeles lakers phoenix suns luka dončić
