Dončić se je z zmago in novo odlično predstavo poslovil od leta 2022

Košarkaši iz Dallasa so v dvoboju moštev iz Teksasa upravičili vlogo favorita in zabeležili še 21. zmago v aktualni sezoni severnoameriške lige NBA.

Na začetku druge četrtine je nato slovenski as najprej dobil nekaj minut počitka, kar sta izkoristila predvsem Spencer Dinwiddie in Christian Wood, ki sta Dallas obdržala v minimalnem vodstvu. Tudi po prihodu Dončića in Tima Hardawaya mlajšega na parket se razmerje moči ni spremenilo in Mavericksi so tako kot po prvi, tudi po drugi četrtini odšli na odmor s prednostjo dveh točk (34:36).

V tretji četrtini pa je na plin znova stopil Dončić, ki je dosegel 12 izmed Dallasovih 35 točk in gostje so prednost povišali na +10. Luka pa je ob tem postavil še en mejnik: Pri le 23-ih je postavil rekord za največ tekem z vsaj 40 doseženimi točkami za Dallas. To mu je uspelo že kar 23-krat.