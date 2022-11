Dončić se je znova poigraval in 'zlomil' gležnje Bena Simmonsa

Tekla je torej peta minuta zadnje četrtine tekme pri minimalnem vodstvu gostov iz Brooklyna (77:78), ko je slovenski košarkarski as Luka Dončić vzel stvari v svoje roke in v zagotovo najlepši akciji večera osmešil skoraj 35 milijonov "težkega" branilca mrežic Bena Simmonsa.

"Še ena v nizu briljantnih potez slovenskega fanta, ki ne preneha navduševati. Ko že pomisliš, da se bo morda zapletel in izgubil žogo, se že v naslednji sekundi na genialen način otrese tekmeca in osupne gledalce v dvorani," je bil samo eden od številnih hvalospevov komentatorja dvoboja, ki so ga na koncu le dobili varovanci trenerja Jasona Kidda s 96:94. "Luka dela to, kar najbolje zna. Skratka vse: podaja, razigrava soigralce, dosega koše, skače pod obema obročema, krade žoge ... Takšnega košarkarja si lahko vsak trener samo želi. Mi imamo letos to srečo, da tudi ostali fantje ne zaostajajo. Uspešno namreč sledijo Luki in učinkovito izkoriščajo njegove fantastične podaje. Ta zmaga je zelo pomembna za dodaten dvig samozavesti," je bil po šesti zmagi v sezoni zadovoljen nekdanji odlični organizator igre.