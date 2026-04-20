Košarka

Dončić se ne bo potegoval za nagrado MVP

New York, 20. 04. 2026 08.18 pred 34 minutami 2 min branja 7

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je imenovalo tri finaliste v boju za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone, med njimi pa ni prvega strelca lige, Slovenca Luke Dončića. Finalisti so lanski MVP Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Francoz Victor Wembanyama in dosedanji trikratni MVP Srb Nikola Jokić.

Shai Gilgeous-Alexander, ki je lani v glasovanju premagal Nikolo Jokića in Giannisa Antetokounmpa ter bil imenovan tudi za MVP finala lige NBA, je to sezono v povprečju dosegal več kot 30 točk na tekmo. Oklahomo je popeljal do prvega mesta v zahodni konferenci in najboljšega izkupička zmag in porazov v ligi 64-18.

Victor Wembanyama je bil gonilna sila prvega nastopa San Antonia v končnici po letu 2019, saj je v povprečju dosegal po 25 točk na tekmo, kar je njegov osebni rekord, in 3,1 blokade, kar je najboljši rezultat v ligi. Jokić je v povprečju dosegal trojni dvojček in postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni vodil tako v skokih kot podajah. V povprečju je dosegal 27,9 točke, 12,8 skoka in 10,8 podaje na tekmo.

Luka Dončić se tudi v letošnji sezoni ne bo potegoval za prestižno nagrado najkoristnejšega igralca lige NBA.
Luka Dončić se tudi v letošnji sezoni ne bo potegoval za prestižno nagrado najkoristnejšega igralca lige NBA.
FOTO: AP

Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić s povprečjem 33,5 točke na tekmo in Cade Cunningham iz Detroita, ki sta bila oba upravičena do tekmovanja za nagrade, kljub temu da nista dosegla minimalnega pogoja 65 tekem, se nista uvrstila v končni izbor za MVP.

Ljubljančan, ki je to sezono do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta liga NBA in združenje BPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".

Shai Gilgeous-Alexander je tudi letos najresnejši kandidat za osvojitev naziva MVP sezone v ligi NBA.
Shai Gilgeous-Alexander je tudi letos najresnejši kandidat za osvojitev naziva MVP sezone v ligi NBA.
FOTO: Profimedia

Dončić se je poškodoval 4. aprila na tekmi proti branilcem naslova Oklahoma City Thunderju. Za zdaj ni znano, kdaj se bo vrnil na parket. Los Angeles Lakers se v uvodnem krogu končnice zahodne konference merijo s Houston Rockets. Jezerniki so brez Dončića prepričljivo zmagali na prvi tekmi končnice.

Nagrade lige NBA, o katerih glasuje komisija športnih medijev, bodo znane med končnico.

košarka liga nba luka dončić nagrada mvp los angeles lakers

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bourne
20. 04. 2026 08.55
Tale MVP je subjektivna ocena izbranih športnih novinarjev. Podobno kot izbor za miss.
Odgovori
0 0
franc1972slo
20. 04. 2026 08.54
Za postati MVP je potrebno igrat na obeh straneh igrišča. Letos bi privoščil Wembyju, ker praktično sam nosi precej povprečno ekipo tako v obrambi kot v napadu.
Odgovori
0 0
trol3
20. 04. 2026 08.52
SGA danes ponoči proti bednim sunsom 28% met, več pik od prostih k iz igre...to je ta "MVP"
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
20. 04. 2026 08.46
Veliko je takšnih kot ON še več pa veliko boljših.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
20. 04. 2026 08.42
Itak. Saj ne bi bilo zasluženo! Samo v Sloveniji se dela takšna fama o tem ne odraslemu otroku
Odgovori
+1
3 2
Banion
20. 04. 2026 08.41
no ja opevan in vsemogočni zvezdnik samo za nekatere ki ne vidijo dalj od svojega nosa. Saj je dobe a do odličnosti mu mnajka še kaj drugega kar američani znajo cenit
Odgovori
-1
2 3
96bimBo
20. 04. 2026 08.30
Čeprav nisem papist, rečem hvaljen Jezus.
Odgovori
-2
3 5
