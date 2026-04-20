Dončić se ne bo potegoval za nagrado MVP

Shai Gilgeous-Alexander, ki je lani v glasovanju premagal Nikolo Jokića in Giannisa Antetokounmpa ter bil imenovan tudi za MVP finala lige NBA, je to sezono v povprečju dosegal več kot 30 točk na tekmo. Oklahomo je popeljal do prvega mesta v zahodni konferenci in najboljšega izkupička zmag in porazov v ligi 64-18.

Victor Wembanyama je bil gonilna sila prvega nastopa San Antonia v končnici po letu 2019, saj je v povprečju dosegal po 25 točk na tekmo, kar je njegov osebni rekord, in 3,1 blokade, kar je najboljši rezultat v ligi. Jokić je v povprečju dosegal trojni dvojček in postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni vodil tako v skokih kot podajah. V povprečju je dosegal 27,9 točke, 12,8 skoka in 10,8 podaje na tekmo.