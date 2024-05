Dončić se s sodniki ni ukvarjal, svoje je povedal na parketu

31 točk, enajst podaj in deset skokov je za "break" Dallasa v Oklahomi dosegel Luka Dončić . To je bil njegov tretji trojni dvojček v letošnji končnici, s čimer je poskrbel, da so bile njegove – in ekipne – težave Dallasa s prejšnje tekme hitro pozabljene. V noči na nedeljo bo imel pred domačimi navijači možnost, da potrdi napredovanje v finale zahodne konference.

"Igramo kot ekipa. Zmagujemo kot ekipa in izgubljamo kot ekipa. S temi fanti zelo uživam," je še pristavil Dončić, za katerim je verjetno najboljša tekma v letošnji končnici. In vse bolj kaže, da bo imel s soigralci priložnost uživati (vsaj še) v naslednjem krogu. Ekipe, ki v seriji povedejo s 3:2, namreč napredujejo v 84 odstotkih primerov. Če bo Dallas uspel priti do četrte zmage, se bo v finalu zahoda pomeril z zmagovalcem obračuna med Denverjem in Minnesoto, v katerem aktualni prvaki prav tako vodijo s 3:2.

Po porazu znova pokazali pravi obraz

Dallas je do krvavo potrebne zmage prišel kljub napadalno skromnejši predstavi drugega zvezdnika Kyrieja Irvinga, ki je dosegel 12 točk. Če ne štejemo zadnji tekmi rednega dela, ki za moštvo iz Teksasa nista imeli rezultatskega imperativa, Dallas dvakrat zaporedoma ni izgubil že vse od petega marca, kar pove veliko o karakterju Kiddovih varovancev.

"Zasluge za to ima okolje, ki smo ga ustvarili. Za to smo zaslužni vsi, od predsednika franšize do trenerja in igralcev," je glede tega pristavil Irving. "Vsak v strokovnem štabu ima svojo vlogo, mi pa se trudimo, da čim bolje sodelujemo. Občutek imam, kot da smo skupaj v vojnih jarkih. Če si iskren drug do drugega, lahko prideš daleč."

"Ko zapustiš Oklahomo z zmago, moraš to ustrezno proslaviti. Z razlogom so prva ekipa zahoda in to so znova dokazali. Vemo, da še niso rekli zadnje, zato moramo biti na šesti tekmi pripravljeni na vse," se je v naslednje – upajmo, da tudi zadnje – poglavje serije zazrl Irving. Naslednja tekma bo v noči na nedeljo, spremljali jo boste lahko tudi na Kanalu A in VOYO.