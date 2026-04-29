Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić se še lep čas ne bo vrnil na igrišče

Los Angeles, 29. 04. 2026 08.17 pred 49 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se zagotovo ne bo vrnil na parket v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA in bi lahko izpustil tudi tekme konferenčnega polfinala proti Oklahomi, v kolikor si njegovi Los Angeles Lakers zagotovijo napredovanje.

Luka Dončić si je stegensko mišico poškodoval v začetku aprila prav na tekmi rednega dela NBA proti branilcem naslova Oklahoma City Thunder, že takrat pa je bila ob nekoliko hujši poškodbi zadnje lože časovnica za njegovo okrevanje postavljena med štirimi in šestimi tedni.

Potem ko je 27-letni Slovenec odšel na dodatne terapije v Španijo in se nato vrnil v ZDA, zdaj počasi stopnjuje pripravljenost na treningih. Kljub temu je po besedah dobro obveščenega poročevalca ESPN Shamsa Charanie še daleč od nastopa na kakšni od tekem v končnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Lukova pot k okrevanju je za zdaj počasna. Pričakovati je, da tudi če bodo jezerniki premagali Houston in napredovali, Dončić proti Oklahomi ne bo igral," je povedal eden najbolj vplivnih novinarjev v NBA. "Za zdaj še nima časovnice za vrnitev na parket, je pa začel delati določene vaje, kot je dejal trener Los Angelesa JJ Redick. Kljub temu še ni na točki, da bi napredoval do treningov ena na ena ter resnično obremenil nogo in pospešil svoje gibanje na igrišču," je sklenil Charania.

Toda vse novice iz Los Angelesa niso slabe. Po poročanju ESPN bo po vsej verjetnosti na peti tekmi zaigral še en dlje časa odsotni jezernik Austin Reaves. Tudi 27-letni Američan je nazadnje igral proti Oklahomi v noči na 3. april, a se zdaj po poškodbi trebušne mišice vrača.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po zadnjem treningu je Američan potrdil, da je blizu vrnitve. "Rad bi se čim prej vrnil na tekme. Dobro se počutim in grem v pravo smer. Komaj čakam, da se v sredo zbudim in napadem še en dan," je, kot ga navaja spletna stran NBA, povedal Reaves.

Lakers imajo v prvem krogu končnice proti Houston Rockets prednost 3:1 v zmagah, potem ko so predvsem na krilih LeBrona Jamesa, Luka Kennarda in Marcusa Smarta dobili prve tri tekme, v Houstonu pa četrto visoko izgubili. Naslednja tekma bo v noči na četrtek ob 4.00 po slovenskem času.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers luka dončić poškodba

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
29. 04. 2026 08.54
Torej zdravljenje z matičnimi celicami (v US prepovedano)sploh ni tako čudežno ,kot niti ni čudežni deček.
Odgovori
-1
1 2
dadinho10
29. 04. 2026 09.06
Tocno to...Kao normalna casovnica okrevanja je med 4 in 6 tedni.... To se zdaj ze ponavlja kar nekaj casa, na zacetku je se bilo, da bo AR odsoten se dlje, pa se je zgodilo se obratno. Po drugi strani pa je LD v zelji po se hitrejsem okrevanju sel v EU za tiste celice in cez 3 dni bodo ravno 4 tedni od poskodbe, vi pa pisete da se se kar nekaj casa, kar je vsaj 10 dni ne bo vrnil... Torej bo odsoten vsaj 6 tednov, kar je in vec kot povprecje in se poraja vprasanje teh celic.... V glavnem, ze na zacetku sem dejal, da ni potrebe po siljenju povratka, ker tudi ce premagajo Houston, proti OKC realnih sans nimajo...Tudi z zaceljenim Lukom.... Letos je 4:0 za OKC, povprecna razlika na teh tekmah pa je bila slabih 30 tock....
Odgovori
0 0
ddolores
29. 04. 2026 08.43
Saj ga ne rabijo - zmagujejo tud brez njega. če bi Dončič igral, bi dosegal po 40 košev, rezultat bi bil pa ravno obraten.
Odgovori
-2
1 3
Watcherman
29. 04. 2026 09.12
Seveda ga rabijo,če ga ne bi ne bi podpisal pogodbe in dobil čez 100 milijonov brihta.Lp
Odgovori
0 0
Watcherman
29. 04. 2026 09.12
Nimaš pojma očitno.Lp
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677