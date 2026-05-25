Dončić še šestič član najboljše peterke v ligi NBA

Sedemindvajsetletnemu kapetanu slovenske košarkarske izbrane vrste delajo družbo organizator igre Oklahome Shai Gilgeous Alexander, trikratni prejemnik nagrade za najkoristnejšega košarkarja lige NBA Nikola Jokić, izjemni mladi center San Antonia Victor Wembanyama in organizator igre Detroita Cade Cunningham.

Gilgeous Alexander in Jokić sta v glasovanju prejela po 500 točk, Wembanyama je dobil le dve manj (498), prvi strelec lige Luka Dončić 482 in Cunningham 414. Povsem enaka peterica je bila v igri tudi za naziv najkoristnejšega košarkarja sezone 2025/26, a je bilo že pred časom jasno, še posebej, ko se je pred začetkom končnice poškodoval Dončić, da bo to vnovič dvoboj med Gilgeousom Alexandrom in Jokićem.