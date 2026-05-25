Košarka

Dončić še šestič član najboljše peterke v ligi NBA

Los Angeles, 25. 05. 2026 08.15 pred 41 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil še šestič v svoji karieri onkraj Atlantika izbran v najboljšo peterko lige NBA.

Sedemindvajsetletnemu kapetanu slovenske košarkarske izbrane vrste delajo družbo organizator igre Oklahome Shai Gilgeous Alexander, trikratni prejemnik nagrade za najkoristnejšega košarkarja lige NBA Nikola Jokić, izjemni mladi center San Antonia Victor Wembanyama in organizator igre Detroita Cade Cunningham.

Gilgeous Alexander in Jokić sta v glasovanju prejela po 500 točk, Wembanyama je dobil le dve manj (498), prvi strelec lige Luka Dončić 482 in Cunningham 414. Povsem enaka peterica je bila v igri tudi za naziv najkoristnejšega košarkarja sezone 2025/26, a je bilo že pred časom jasno, še posebej, ko se je pred začetkom končnice poškodoval Dončić, da bo to vnovič dvoboj med Gilgeousom Alexandrom in Jokićem. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je v omenjeni razvrstitvi za MVP-ja sezone na koncu zasedel četrto mesto. V drugi postavi so Jaylen Brown (Boston), Kawhi Leonard (LA Clippers), Donovan Mitchell (Cleveland), Kevin Durant (Houston) in Jalen Brunson (New York), medtem ko tretjo peterko sestavljajo Tyrese Maxey (Philadelphia), Jamal Murray (Denver), Jalen Johnson (Atlanta), Jalen Duren (Detroit) in Chet Holmgren (Oklahoma).

KOMENTARJI5

cekinar
25. 05. 2026 09.04
pričakoval sem vsaj v 2. peterki Ant- mana ,pa Adebaya vsaj v 3. pet.,pa ju ni nikjer,malo čudno glasovanje.
Amor Fati
25. 05. 2026 08.48
In medtem še vedno brez prstana. Slaba tolažba.
nemeJungat
25. 05. 2026 09.10
govoriš zase?
motorist_mb
25. 05. 2026 08.47
CAR 💪
Castrum
25. 05. 2026 08.42
Popolnoma zasluženo. Bravo Luka!
