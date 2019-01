Dončić še vedno na drugem mestu, presegel je mejo treh milijonov glasov

Liga NBA je zadnjo lestvico izidov glasovanja navijačev za nastop na prestižni tekmi vseh zvezd. Luka Dončić v glasovanju zahodne konference zaostaja zgolj za prvim zvezdnikom NBA LeBronom Jamesom iz Los Angeles Lakers, ki je doslej zbral 3.770.807 glasov. Tretji je Stephen Curry iz Golden State Warriors z 2.979.080 glasovi. Dončić ima tako na zahodu več glasov kot nekateri bolj uveljavljeni igralci NBA, kot so Derrick Rose, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant in drugi. Če bi obveljali samo glasovi navijačev, bi bil Dončić v udarni peterki Zahoda ob Curryju, Rosu, Jamesu in Georgu.

Javno spletno in mobilno glasovanje za predstavnike lige NBA, ki se bodo pomerili v vsakoletni ekshibicijski tekmi najsvetlejših zvezd, je odprto do 21. januarja. Glas navijačev bo prispeval polovico vseh glasov v skupnem seštevku za izbor, preostalo polovico pa glasovanje med igralci lige in predstavniki medijev.

Člani začetnih peterk obeh ekip, ki jih bosta med izglasovanimi izbrala kapetana - to bosta igralca z največ prejetimi glasovi med vsemi - bodo znani 24. januarja. Teden dni kasneje bo razkritih še 20 rezervnih igralcev po izboru obeh trenerjev.

Če bi se Dončiću uspelo uvrstiti v začetno peterko za tekmo zvezd, bi postal prvi Slovenec doslej, ki bi mu pripadla ta čast, in drugi z nastopom. Lani je bil po trenerskem izboru kot prvi med slovenskimi košarkarji za all-star izbran Goran Dragić, ki pa ima letos v Miamiju veliko težav s poškodbo kolena.

Dončić bi postal tudi drugi najmlajši igralec z nastopom na tej tekmi nasploh za Kobejem Bryantom. Slednji je bil na dan nastopa leta 1998 star 19 let in 175 dni, Dončić pa bi bil v primeru nastopa star 19 let in 354 dni.

Trenutni izidi glasovanja:

1. LeBron James (LAL) - 3,770,807

2. Giannis Antetokounmpo (MIL) - 3,626,909

3. Luka Dončić (DAL) - 3,301,825

4. Kyrie Irving (BOS) - 3,187,015

5. Stephen Curry (GSW) - 2,979,080

6. Kawhi Leonard (TOR) - 2,882,227

7. Derrick Rose (MIN) - 2,712,938

8. Paul George (OKC) - 2,583,342

9. Kevin Durant (GSW) - 2,432,134

10. James Harden (HOU) - 2,315,938