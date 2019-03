Dončić pred snidenjem z Dragićem: Občutek je res poseben

"Neverjetno. Vsi vedo, kdo je bil Magic Johnson ‒ legenda, bil je izjemen igralec in občutek je res poseben,"je Luka Dončić po izjemni predstavi ob porazu njegovih Dallas Mavericksov s Sacramento Kingsi dejal ameriškim medijem. Z že sedmim trojnim dvojčkom je v svoji debitantski sezoni izenačil dosežek legendarnega Earvina "Magica" Johnsona, enega največjih ameriških košarkarjev vseh časov.

"Poglejte ... Tako bom povedal ‒ je eden izmed vrhunskih posameznikov v tej igri. Na veliko ravneh. Še vedno je mlad, še vedno se uči, a njegov učinek je nesporen,"je Dončićevih 28 točk, 12 skokov in 12 podaj pospremil Dallasov trener Rick Carlisle, ki se lahko z varovanci zdaj že pripravlja na rezultatsko (vsaj za Mavse) nepomembno gostovanje v Miamiju pri ekipi Heat.

Od Amsterdama prek Beograda do Carigrada

Pol ure po polnoči iz četrtka na petek se bo 8323 kilometrov stran od Ljubljane v Miamiju začela tekma, ki si jo bo v živo ogledalo tudi okoli tisoč Slovencev. To bo zagotovo zgodovinski dogodek, saj še nikoli doslej takšno število Slovencev ni odšlo na športno prireditev v ZDA, poroča STA. Zgodovinsko bo tudi dejstvo, da si bosta nasproti stala dva najbolj prepoznavna slovenska športnika, ki sta bila doslej soigralca, v petek pa bosta prvič nasprotnika. Na eni strani Dragić, na drugi pa Dončić.

PRIMERJAVA

Slovenci smo sicer znani po množičnih odhodih na športne prireditve v tujino. Začelo se je leta 2000, ko je slovenske navijače v Amsterdamu podpiralo približno 10.000 Slovencev, nadaljevalo 2005, ko je okoli 5000 Slovencev preplavilo Beograd v času EuroBasketa, vrhunec veselja pa je bil zagotovo Carigrad 2017 s 7000 Slovenci na tribunah dvorane Sinan Erdem. To bo druga tekma med Miami Heati in Dallas Maverickse v tej sezoni, vendar na prvi 13. februarja Dragić zaradi poškodbe ni igral. Tedaj je v Teksasu slavil Miami s 112:101.

'To je čudo od igralca'

Dončić in Dragić sta 2017 popeljala Slovenijo do naslova evropskega prvaka in brez zadržkov lahko zapišemo, da se poznata že skoraj celo življenje. Ko je Dragić leta 2008 postal prvak Slovenije, se je naslova veselil s Sašo Dončićem. Na medmrežju se zlahka najdejo fotografije, na katerih se tedaj devetletni Luka sredi Domžal skupaj z Dragićem, Markom Miličem, Jasminom Hukićem, Miho Zupanom, Hasanom Rizvićem in očetom Sašem veseli naslova.

Goran in Luka sta se veliko bolje spoznala, ko sta bila sostanovalca v času priprav in med evropskim prvenstvom v Helsinkih in Carigradu. Zapustila sta ga z zlato kolajno okoli vratu ter švicarskimi urami, ki so jih prejeli člani najboljše peterke prvenstva ter najboljši igralec. Tedaj je kapetan Dragić o Dončiću dejal: "To je čudo od igralca. Komaj čakam, da pride v ligo NBA."

Bitka za končnico in za naziv novinec leta

Dončić ga ni razočaral, v pol leta je danes 20-letni Ljubljančan postal eden najbolj prepoznavnih igralcev lige NBA. Njegova statistika po 68 odigranih tekmah je: 21 točk, 7,6 skokov, 5,8 podaj na tekmo. V povprečju je na parketu 32 minut, njegov izkoristek metov na koš je 42,6 odstoten; 33,3 odstoten za tri točke in 70,5 s črte prostih metov. Dragić je v tej sezoni zaradi težav s kolenom odigral le 27 tekem (povprečje 14,4 točk, 4,1 podaje, 2,9 skoka), njegovo povprečje v enajstih sezonah v ligi NBA pa je: 13,8 točk, 4,8 podaje in tri skoke. Odstotek zadetih metov je 46,7, trojke 36,4 in proste mete 76,2.