Dončić: Sem Teksašan, a pozabil sem prinesti mojega krastačarja

Tudi na novinarski konferenci po tekmi med ekipama Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers, ki so jo po novi blestečo predstavi Dončića dobili Teksašani, so zbrani novinarji slovenskega košarkarja radovedno spraševali tudi o sodelovanju z mega znano youtubersko skupino Dude Perfect. "Pozabil sem vam omeniti," je najprej izdavil Ljubljančan in nadaljeval. "Krastačar? Ga poznate. Jaz ga, saj sem pravi Teksašan," je zbrane novinarje tudi malce zabaval Dončić.