Dončić je na treningu obnovil poškodbo gležnja

Ameriški novinarji, tudi Tom Macmahon je poročal, da gre za poškodbo istega gležnja, s katerim je imel Luka Dončić že težave v tej sezoni. To je bilo decembra. Dallas pa je bil takrat polovično uspešen, dve tekmi je zmagal, dve izgubil."Naš vir je opisal poškodbo desnega gležnja Luke Dončića podobno tisti, ki jo je že doživel v tej sezoni. Dončić je izpustil štiri tekme in se je vrnil na trening 11 dni po poškodbi."

"Luka si je na treningu zvil desni gleženj. Zdaj je v zdravniški oskrbi. Ne vemo še, kako hudo je, seveda upam, da ni nič resnega. A še ne vemo," je za spletno stran kluba pojasnil trener Rick Carlisle.

"Takšne stvari se dogajajo. Igraš na polno in nekomu stopiš na nogo. Smola za Luko, da se je to zgodilo ob koncu treninga, ampak dečko je trpežen. Bomo videli, kaj bo, upam, da ne bo spet trajalo tako dolgo," pa je o novi poškodbi Dončića dejal soigralec J. J. Barea, ki je obenem že namignil, da proti Houstonu nanj ne bodo mogli računati: "To smo že doživeli. Ne bo lahko, bomo pa ostali imeli več priložnosti. Stopiti moramo skupaj, ne bomo imeli najboljšega igralca, tako da se bomo proti Houstonu morali še bolj potruditi za zmago."