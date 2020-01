Dončić si je oddahnil: To zmago smo krvavo potrebovali

Prvi zvezdnik moštva iz Teksasa Luka Dončić si je lahko oddahnil. Čeprav ni bil pretirano razpoložen za igro, je z 19 točkami, 12 podajami in 8 skoki prispeval levji delež k 24. zmagi svojega moštva v tej sezoni.



Philadelphia brez poškodovanega glavnega orožja pod obročem Joela Embiida ni uspela ohraniti koraka z Dallasom v drugem polčasu, kar so Dončić, Dwight Powell in druščina izkoristili za vnovičen dvig samozavesti pred prihajajočim gostovanjem pri aktualnih podprvakih iz San Francisca. "To zmago smo krvavo potrebovali," je bil uvoden Dončićev odziv po zmagi Mavsov nad Sixersi in je nadaljeval: "Za nami je nekaj čudnih in predvsem bolečih porazov, iz katerih se moramo še marsikaj naučiti. Tudi sam sem storil nekaj nedopustnih napak, s katerimi sem spravil soigralce v težave. Sem še mlad košarkar, ki se uči. Vesel sem, da smo po nekoliko slabšem prvem polčasu v nadaljevanju tekme strnili svoje vrste, dvignili raven naše igre in posledično zasluženo zmagali."