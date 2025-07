Dončić si je Smarta res močno želel v LA-ju: 'Klical ni samo enkrat'

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Marcus Smart se je pred dnevi z moštvom Washington Wizards uspešno dogovoril za predčasno prekinitev pogodbe, od svojih novih kalifornijskih delodajalcev pa bo v naslednjih dveh sezonah prejel 11 milijonov dolarjev oziroma 9,5 milijona evrov.

Za prihod 191 cm visokega branilca, ki je v ligi NBA igral tudi za Boston Celtics in Memphis Grizzlies ter je bil v sezoni 2021/22 izbran za najboljšega obrambnega igralca, se je najbolj zavzemal prav Luka Dončić.

Ljubljančan naj bi navezal stike z njim in mu dal jasno vedeti, da ga želi imeti za soigralca. To je uradno "priznal" tudi izkušeni organizator igre, ki mu Dončićeva pozornost laska ... in ga dodatno motivira.

Luka Dončić in Marcus Smart, ko sta si stala nasproti. FOTO: AP icon-expand

"Ko pokliče Luka Dončić, ne razmišljaš prav dolgo, ampak se samo odločiš. Moja odločitev po njegovem klicu je bila nato zares lahka," je za ESPN priznal nekdanji pomembni mož ekipe Boston Celtics, ki je priznal, da Slovenec ni klical le enkrat.

"To godi, to laska. Vsak je rad ljubljen in vesel sem, da ima Luka o meni dobro mnenje. To me motivira, to mi daje dodatnih moči pred začetkom zgodbe v Los Angelesu," je dodal novopečeni jezernik, ki je prepričan, da lahko ekipa iz mesta angelov ob nekaterih igralskih korekcijah in dodatnih močeh že v naslednji sezoni poseže visoko.

"Ne bi rad dajal lažnega upanja navijačem. Vem, da ima naša franšiza največ navijačev v ZDA in po svetu sploh, a prepričan sem, da bo in je za nas le nebo mejnik," je bil "slikovit" Marcus Smart. "Če bo ekipa ostala na kupu in če se bo res zgodil še kakšen prihod do začetka sezone, potem se bo prav gotovo veliko vprašalo tudi Lakerse v boju za najvišja mesta. Ja, tudi v lovu za končni naslov," je bil (pre)optimističen v pogovoru za ESPN Smart.

Luka Dončić se veseli sodelovanja z Marcusom Smartom. Še več, bil je ključen ob prihodu 31-letnega branilca v mesto angelov. FOTO: AP icon-expand

Le-ta se zaveda, da je s prihodom v Los Angeles dregnil v sršenje gnezdo, saj je nekoč igral za Boston, sedaj pa se bo trudil v dresu "osovraženih" Lakersov. "Ja, pričakujem veliko žvižgov. Znano mi je večno košarkarsko rivalstvo Bostona in LA-ja. A sem profesionalec, sedaj sem in bom z glavo in telesom povsem predan Lakersom."

Marcus Smart v ligi NBA FOTO: Sofascore.com icon-expand