Dončić: Škoda zamujene priložnosti, a že gledamo proti domačim tekmam

Za slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem je nova bleščeča predstava v košarkarski ligi NBA. Toda 42 točk, od tega 24 v prvem polčasu, ko so gostje iz Dallasa povedli tudi za devetnajst točk, ni bilo dovolj za zmago v San Franciscu in izenačitev serije, tako da Teksašane sedaj čaka podoben izziv kot v konferenčnem polfinalu proti Phoenixu, ko jim je na koncu tudi uspel veliki met in so se z zmago na sedmi tekmi uvrstili v polfinale lige NBA. Jim bo uspelo tudi proti bojevnikom? Dončić je prvi, ki verjame v to ...

icon-expand Luka Dončić je bil v prvem polčasu sijajen. Dosegel je 24 točk, Dallas pa je vodil tudi za devetnajst. Na odmor se je odšlo s +14 za goste. V nadaljevanju je sledil veliki preobrat ... FOTO: AP

Dallas je na drugi tekmi konferenčnega finala proti domači ekipi Golden Sate Warriors zamudil veliko priložnost, da pride do "breaka" v seriji. Po drugem zaporednem porazu pa bo sedaj znova pred hudo preizkušnjo, ko na naslednji tekmi v domači dvorani ne bo imel "pravice" izgubiti. Zamujene priložnosti so se v taboru Teksašanov zavedali prav vsi. V prvi vrsti igralec tekme v Chase Centru Luka Dončić. "Dal bi vse dosežene točke, skoke in asistence, v zameno za to zmago v San Franciscu. Potrebovali smo jo, jo dolgo časa uspešno napadali, nato pa smo v določenem trenutku popustili, kar gre tudi na račun očitnega dviga nivoja igre gostiteljev, ter na koncu izgubili. Poraz boli, še posebej po tako dobro odigranem prvem polčasu, ko smo imeli odgovor na vse zamisli domače ekipe. Delovali smo samozavestno in odločno. Tako kot je treba na takšnih tekmah," je zbranim novinarjem hitel pripovedovati prvi strelec tekme Luka Dončić, ki je v 38 minutah dosegel 42 točk. Dosegel je pet trojk, vpisal pa je še pet skokov, osem podaj, tri ukradene žoge in blokado.

"Na nek način sem zadovoljen, da sem uresničil napovedi, da moram biti boljši kot na prvi tekmi. Bil sem, a vse skupaj je zaman, saj na koncu šteje le rezultat in ta je v korist bojevnikov," je "opazil" Dončić, ki so ga nekateri mediji, prijazni do bojevnikov, želeli vreči iz tira, saj so na dan tekme curljale novice o njegovi bolezni in napovedi, da na drugi tekmi ne bo igral.

"Da, tudi do mene so prišle te informacije, a v istem hipu sem jih zanemaril. Nisem vzel resno vsega tega, skušal sem biti osredotočen na drugo tekmo, ki je bila zelo pomembna. Imel sem nekaj težav z ramo in bolečinami, a nič takšnega, da bi me oviralo pri delu. Play-off je in treba je stisniti zobe. Zavedali smo se, kaj bi nam prinesel "break" v seriji, sedaj pa se moramo obrniti k temu, da čim bolje opravimo z domačo nalogo. Pravzaprav z dvema domačima nalogama, saj moramo dobiti obe tekmi v naši American Airlines Areni," je bil slikovit 23-letni Ljubljančan, ki se je zabaval ob izjemnem vzdušju v Chase Centru. "Tu je vedno lepo igrati, saj so navijači še posebej bučni. V končnicah je vzdušje še bolj naelektreno in kar sili, da iz sebe iztisneš vse, kar imaš," je dodal evropski prvak s Slovenijo iz leta 2017, ki je bil kritičen nad svojo igro v zadnji četrtini. "Zgrešil sem nekaj "zicerjev", tudi kakšen prosti met. Ne bi smel. Vsaka takšna napaka se pozna. Da, bil sem malce utrujen, a to ni opravičilo." Ljubljančan je prepričan, da je tokrat zatajila Dallasova obramba ... "V drugem delu nismo bili na nivoju. S takšno obrambo ne moreš zmagati v San Franciscu. Tega se zavedamo in to moramo izboljšati. Imajo strelce, ki so med najboljšimi na svetu, zato je treba biti ves čas zbran. Manjkala je tudi primerna agresivnost."



Vodstvo z devetnajstimi točkami in poraz za devet

Tabor Dallasa na čelu s prvim zvezdnikom Dončićem se zaveda izgubljene velike priložnosti. Vodstvo za devetnajst točk v prvem polčasu in končni poraz za devet. "To še najbolj boli. Dokazali smo, da lahko igramo v Chase Centru, imeli smo tekmo v rokah, potem pa je po malem zmanjkalo vsega. Predvsem obramba ni bila prava, izgubljali smo tudi skok. Stvari, brez katerih ne moreš zmagati v San Franciscu." Prav skok naj bi bil prednost Teksašanov, a tokrat je bil na strani bojevnikov. "Pogovarjali smo se o tem pred tekmo. Vemo, da jim ne smemo dati drugih priložnosti v napadu, ob tem pa bi morali biti precej bolj čvrsti pri obrambnih skokih. To je nekaj, kar moramo popraviti do nedelje. Nujno."

Zbrani novinarji so zlatega slovenskega košarkarskega dečka naravnost vprašali, ali ima Dallas dovolj energije, znanja in še česa za nov preobrat v seriji. Morda še večji in zahtevnejši, kot je bil tisti v konferenčnem polfinalu proti najboljši ekipi rednega dela Phoenixu.

