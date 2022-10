Dončić: Slabo sem vodil moštvo v končnici

Lanski polfinalisti lige NBA so imeli še nekaj minut pred koncem srečanja proti skromni Oklahomi kar 16 točk prednosti, ki pa so jo v znova nespametno odigrani končnici zapravili in po podaljšku morali priznati premoč tekmecu.

Niti nov trojni dvojček našega zvezdnika Luke Dončića ob sicer skromnem metu iz igre ni pomagal varovancem trenerja Jasona Kidda, da na peti tekmi sezone pridejo do svoje tretje zmage. "Ta poraz gre na mojo dušo. Ne nazadnje smo imeli 16 točk prednosti v zadnji četrtini in jo po nepotrebnem vnovič zapravili. To se nam zdaj že vzorčno ponavlja, kar ni dober obet pred nadaljevanjem sezone," je ob tretjem porazu Mavsov zmajeval z glavo prvi zvezdnik moštva, ki se je še enkrat več posul s pepelom, ko gre za iskanje grešnih kozlov ob porazu njegovega moštva. "V končnici rednega dela tekme bi moral bolje voditi ekipo. Pa je nisem, izbor metov je bil slab in tudi njihova uspešnost, čeprav sem poleg točk prispeval tudi lepo število podaj in skokov. A kaj nam to pomaga, ko tekmo izgubimo," se je znova pridušal Dončić, ki mu je po tekmi v bran stopil strateg Jason Kidd.