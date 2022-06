Dončić: Slabo smo igrali – iskreno. Imamo še veliko rezerv

Slovenija je v Trstu dobila pripravljano tekmo z italijansko reprezentanco. In to brez kakršnih koli težav, pravzaprav s pol moči, bi lahko zapisali. Na trenutke se je ob mojstrovinah NBA-zvezdnika Luke Dončića celo poigravala z zahodnimi sosedi, a vendarle je po tekmi v slovenskem taboru ostalo prepričanje, da so za prihajajoče kvalifikacijske tekme nujne izboljšave. "Mislim, da smo zelo slabo igrali. Iskreno. Imamo veliko veliko rezerv. Vem, da bo težko, saj nimamo veliko treningov," je z izjavo na novinarski konferenci po tekmi v Trstu presenetil prvi zvezdnik slovenske reprezentance Luka Dončić. "OK, dobro smo igrali, ampak bi lahko veliko veliko boljše. Imamo veliko rezerv in mislim, da to lahko tudi izkoristimo," je v nadaljevanju malce omilil svojo izjavo, ko je razumel, da ob tako visoki zmagi Slovenije utegne izpasti čudno.