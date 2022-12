Dončić: Šokiran sem zaradi izključitve

"Težko kar koli pametnega rečem v tem trenutku. Res sem šokiran zaradi izključitve, saj menim, da si je nisem zaslužil. To je vse, kar bom povedal o tem," je uvodoma dejal vidno razočarani Luka Dončić in nadaljeval: "Vedeli smo, da nas čaka zelo zahtevno gostovanje, kar je nenazadnje potrdil tudi končni rezultat. Minnesota je odigrala odlično tekmo, mi na drugi strani pa nismo imeli svojega dne. Zopet se nam ponavljajo stare napake, zaradi katerih plačujemo previsoko ceno. Za ta poraz smo odgovorni vsi, začenši z menoj."

23-letni slovenski reprezentant je v slabih 28 minutah igre prispeval 19 točk, sedem podaj in šest skokov. Mnogi bi dejali premalo za ugled in kakovost Luke Dončića. "Vsak ima svoj pogled na te stvari. Statistika je eno, izvedba na parketu pa povsem nekaj drugega. Drži, da sem bil daleč od ravni, na kakršno ste vajeni, toda Dallas zmaguje in izgublja kot moštvo, celota ... Vselej poskušam poiskati najbolje postavljenega soigralca, tokrat se nam ni izšlo, upam pa, da bo že na naslednji tekmi naša podoba na igrišču na precej višji ravni. Če nič drugega, zaradi naših navijačev," je še pristavil Dončić.