Dončić spet ni igral, a Dallas je le (prvič) zmagal

Potem ko so košarkarji Dallas Mavericks brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića nanizali tri zaporedne poraze na pripravljalnih tekmah proti ekipam Memphis Grizzlies, Utah Jazz in Los Angeles Clippers, so tokrat v domači dvorani dosegli prvo zmago. Slovenski as še vedno ni zaigral, gostitelji pa so s 109:84 premagali Milwaukee Bucks.