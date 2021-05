Dončić z novo košarkarsko vragolijo: Ta fant nas nikoli ne neha zabavati

Dallas je na petem mestu izenačen s Portlandom, vendar so Trail Blazers boljši v medsebojnem dvoboju. Portland je s 105:98 tokrat premagal vodilno ekipo zahodne konference Utah. Luka Dončić je po enem slabših večerov v NBA sezoni proti Memphisu tokrat spet navduševal. Kar 33 točkam je na tekmi proti ekipi New Orleans Pelicans dodal še po osem skokov in podaj. A čaral je tudi že pred tekmo. Na ogrevanju se je znašel za košem in se spomnil novega trika. Žogo je odbil od tal, ta je preletela konstrukcijo in v finem loku končala v košu. Več od besed pove priloženi video, ki se je znašel na medmrežju. Dončić se je sprva spraševal, če je kdo okoli njega sploh posnel poskus in nato le prišel do avtorja, ki mu je pomagal, da lahko novo košarkarsko vragolijo vidi ves svet. "Ta fant pa res skrbi, da nas ves čas zabava," je bil le eden izmed številnih komentarjev o novi čarovniji Luka Dončića.