Dončić spet v Dallasu, zahvalil se je ameriški veleposlanici

"Navdušen sem, da sem nazaj v Dallasu pri svojih soigralcih in da bomo zaključili sezono,"je uvodoma zapisal Luka Dončić na družbenih omrežjih, nato pa se je zahvalil ameriški veleposlanici. "Moja družina in jaz sva hvaležna za podporo, ki sva jo dobila s strani ameriške veleposlanice Lynde Blanchard in ameriške ambasade, ko sem se vrnil v Slovenijo. To zelo cenim," je zapisal Dončić. Ta se je v ZDA iz Ljubljane sicer vrnil že pred dnevi. V ponedeljek je namreč na Instagramu objavil fotografijo s pripisom 'Dallas, Teksas.' Kasneje je objavil še video iz telovadnice, kjer je bil v družbi pomočnikov trenerja Jamahla Mosleyja in Darrella Armstronga.