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Košarkarji Los Angeles Lakers so se proti Sacramentu vrnili na zmagovita pota. To pa jim ni uspelo na suveren način, ki bi ga pričakovali proti zadnjeuvrščeni ekipi zahodne konference. Jezerniki so mukoma slavili s 106:104, večino tekme pa so preživeli v zaostanku. Strelsko neraspoložen je bil tudi Luka Dončić, ki je vpisal 25 točk, tem pa je dodal še osem podaj in štiri skoke. Z igro svojih varovancev med tekmo večkrat ni bil zadovoljen tudi trener Lakersov JJ Redick, ki je med tekmo večkrat glasno opozoril svoje igralce. "Redick pogosto kriči, vendar sem tega vajen. To nas je še dodatno podžgalo. Včasih je dobro, da kdo povzdigne glas," je za ESPN dejal Dončić.

Proti koncu zadnje četrtine je s strani Keegana Murraya dobil udarec v desno oko, a je Dončić po tekmi zagotovil, da bo z njim vse v redu. Lakers so na prejšnji tekmi iskali prvo dvomestno število zaporednih zmag v sezoni po sedmih letih, a jih je pri številki devet ustavila ena najslabših ekip lige Utah Jazz.

Luka Dončić FOTO: Profimedia

Tokrat so na tretji tekmi, ki je štela tudi za pokalno tekmovanje, po izenačenem boju vpisali drugo zmago proti najslabši ekipi zahodnega dela lige. Sacramento je izgubil osmič v nizu in ima le eno zmago v sezoni. Jezerniki pa so prišli do štirinajstega slavja ob treh porazih in so sedaj sami na čelu lige.

Dončić ponovno spisal zgodovino

Kljub temu da prvi zvezdnik Lakersov za seboj ni imel najboljšega večera, je slovenski superzvezdnik ponovno kot že ničkolikokrat spisal zgodovino lige NBA. 27-letnik je postal namreč prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki mu je uspelo na prvih 15 tekmah na uvodu sezone osvojiti vsaj 550 točk, 100 skokov in prav toliko asistenc.

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