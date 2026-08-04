Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča

Luka Dončić je 3. aprila na tekmi proti Oklahomi staknil poškodbo zadnje stegenske mišice druge stopnje, ki je zahtevala več tednov okrevanja, kar je slovenskemu košarkarskemu superzvezdniku onemogočilo igranje v preostalem rednem delu sezone in končnici, v kateri se je moralo moštvo Los Angeles Lakersov v drugem krogu posloviti iz boja za končni naslov, potem ko jih je gladko z rezultatom 4:0 odpihnila Oklahoma.

Luka Dončić je obležal po poškodbi stegenske mišice. FOTO: Profimedia

V želji po čim hitrejši vrnitvi na parket je Dončić odšel na zdravljenje tudi v Španijo – natančneje v Madrid, kjer se je zdravil s pomočjo posebnih medicinskih tretmajev, ki med drugim vključujejo tudi terapije z matičnimi celicami, a tudi te niso pomagale k hitrejši vrnitvi na košarkarska igrišča, zato je bil primoran svojo ekipo spremljati z roba košarkarskega parketa. Nekatera kasnejša poročila so nakazovala, da je bila poškodba prvega zvezdnika jezernikov hujša, kot se je sprva domnevalo.

Dončić sporočil, da se je pripravljen vrniti na parket

Ameriški novinar časnika The Athletic Dan Woike je na družbenem omrežju X delil sporočilo, ki ga je navijačem štiri mesece po poškodbi poslal Dončić. "V prvih tednih po koncu sezone sem si vzel premor od košarke, da bi saniral telo. Okrevanje je potekalo odlično in spet sem stoodstotno zdrav," je v prvem delu sporočila zapisal petkratni udeleženec tekme zvezd.

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"Vsako obdobje po koncu sezone začnem tako, da si vzamem nekaj premora od košarke. To je drugačen pristop, a meni ustreza. Ko si dovolim, da igro malce pogrešam, in preizkusim kaj novega, me to le še bolj navduši in motivira za vrnitev na igrišče," je v sporočilu navijačem še zapisal Dončić.

Sedaj, ko je prvi zvezdnik sedemnajstkratnih prvakov lige NBA sporočil, da je po poškodbi popolnoma okreval in se je pripravljen vrniti na košarkarski parket, lahko navijači Lakersov polni optimizma pričakujejo začetek nove sezone, v katero bodo jezerniki vstopili s skorajda popolnoma prenovljenim moštvom po številnih odhodih, od katerih najbolj odmeva odhod LeBrona Jamesa, in številnih prihodih, ki bodo okoli Dončića gradili jedro ekipe.