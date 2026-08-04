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Košarka

Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča

Ljubljana, 04. 08. 2026 12.41 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
R.S.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je v sporočilu navijačem napisal, da je po poškodbi zadnje stegenske mišice, zaradi katere je moral izpustiti zaključek rednega dela lanske sezone in celotno končnico, sedaj popolnoma okreval. Dončić je zadnjo tekmo odigral 3. aprila, od takrat dalje pa je vse svoje moči usmeril v rehabilitacijo, za katero pravi, da je sedaj končana in je ponovno pripravljen na najtežje napore.

Luka Dončić je 3. aprila na tekmi proti Oklahomi staknil poškodbo zadnje stegenske mišice druge stopnje, ki je zahtevala več tednov okrevanja, kar je slovenskemu košarkarskemu superzvezdniku onemogočilo igranje v preostalem rednem delu sezone in končnici, v kateri se je moralo moštvo Los Angeles Lakersov v drugem krogu posloviti iz boja za končni naslov, potem ko jih je gladko z rezultatom 4:0 odpihnila Oklahoma.

Luka Dončić je obležal po poškodbi stegenske mišice.
Luka Dončić je obležal po poškodbi stegenske mišice.
FOTO: Profimedia

V želji po čim hitrejši vrnitvi na parket je Dončić odšel na zdravljenje tudi v Španijo – natančneje v Madrid, kjer se je zdravil s pomočjo posebnih medicinskih tretmajev, ki med drugim vključujejo tudi terapije z matičnimi celicami, a tudi te niso pomagale k hitrejši vrnitvi na košarkarska igrišča, zato je bil primoran svojo ekipo spremljati z roba košarkarskega parketa. Nekatera kasnejša poročila so nakazovala, da je bila poškodba prvega zvezdnika jezernikov hujša, kot se je sprva domnevalo.

Dončić sporočil, da se je pripravljen vrniti na parket

Ameriški novinar časnika The Athletic Dan Woike je na družbenem omrežju X delil sporočilo, ki ga je navijačem štiri mesece po poškodbi poslal Dončić. "V prvih tednih po koncu sezone sem si vzel premor od košarke, da bi saniral telo. Okrevanje je potekalo odlično in spet sem stoodstotno zdrav," je v prvem delu sporočila zapisal petkratni udeleženec tekme zvezd.

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"Vsako obdobje po koncu sezone začnem tako, da si vzamem nekaj premora od košarke. To je drugačen pristop, a meni ustreza. Ko si dovolim, da igro malce pogrešam, in preizkusim kaj novega, me to le še bolj navduši in motivira za vrnitev na igrišče," je v sporočilu navijačem še zapisal Dončić.

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Sedaj, ko je prvi zvezdnik sedemnajstkratnih prvakov lige NBA sporočil, da je po poškodbi popolnoma okreval in se je pripravljen vrniti na košarkarski parket, lahko navijači Lakersov polni optimizma pričakujejo začetek nove sezone, v katero bodo jezerniki vstopili s skorajda popolnoma prenovljenim moštvom po številnih odhodih, od katerih najbolj odmeva odhod LeBrona Jamesa, in številnih prihodih, ki bodo okoli Dončića gradili jedro ekipe.

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Moštvo iz mesta angelov bo avgusta del priprav na novo sezono opravilo tudi v Sloveniji, ki bo vključevalo igranje golfa, ogled Ljubljane in druge dejavnosti, namenjene povezovanju ekipe pred začetkom uradnih priprav na novo sezono.

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KOMENTARJI13

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Five -O
04. 08. 2026 14.08
Enkrat je zvezdnik drugič superzvezdnik..kaj zdaj?
Odgovori
+1
1 0
krjola
04. 08. 2026 14.05
nej neha srat...
Odgovori
0 0
Brez_Dlake_Olepševanj
04. 08. 2026 14.03
Ohhhh joj ...
Odgovori
0 0
goričan
04. 08. 2026 13.59
A SLO reprezentanci je pa obrnil hrbet al kako??
Odgovori
+1
1 0
dadinho10
04. 08. 2026 13.57
Torej, ce se spomnimo prvih napovedi po poskodbi 4 do 6 tednov, pa vsega odstevanja kdaj pride nazaj, se tisto z maticnimi, na koncu po 4 mesecih, evo mene, sem popolnoma zdrav.
Odgovori
0 0
Deep1
04. 08. 2026 13.50
Čevapi delajo svoje! 💪🍻
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
04. 08. 2026 13.32
Letos nic o Krku?
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
04. 08. 2026 13.32
😂
Odgovori
0 0
landrick landrick
04. 08. 2026 13.32
Težko bo Donke spet tisti pravi.... Vrhunski košarkarji si ne smejo vzeti posta od košarkarskega igrišča. Vsaj preveč ne!
Odgovori
+3
3 0
landrick landrick
04. 08. 2026 13.31
Težko bo Dobje spet tisti pravi.... Vrhunski košarkarji si ne smejo vzeti pošta od košarkarskega igrišča. Vsaj preveč ne!
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
04. 08. 2026 13.00
Wembi nas bo pojedel za zajtrk, kosilo, malico, in večerjo.
Odgovori
-1
1 2
kryptix
04. 08. 2026 13.18
Wembija damo na pol kot kitajske palčke in začnemo jesti rezance z njim.
Odgovori
+2
3 1
GretamUhan
04. 08. 2026 13.28
🤤Pr levu France paše Spaghetti all’Assassina.😋
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-1
0 1
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