Dončić sporočil, da se vrača: Ob Jamesu gotovo ne bom zabijal

"Jutri (v sredo, op. a.) bom igral. Pripravljen sem igrati kadarkoli. Nekaj težkih tednov je za nami in moramo se vrniti na pravo pot ter spet zmagovati. Vedno je težko, ko ne igraš. Šport, ki ga imaš rad ... Rad si na igrišču s soigralci, ki pa so res dobro igrali. Samo vesel sem, da sem se vrnil. Če mi je bilo dolgčas? Ne ravno. Ko si poškodovan, moraš opravljati veliko terapij, tako da mi ni bilo ravno (dolgčas)."

'Tekma zvezd je velika stvar za klub in zame' "Pripravljen sem, poskusil bom. Navdušen sem, da bom spet na parketu in igral košarko. Seveda, da mi je pomembno, da bom zaigral na tekmi zvezd. To je nekako velika stvar za klub in zame, za veliko ljudi. Na tej tekmi želim igrati, o tem sem sanjal že kot otrok. Samo želim si biti tam,"je v kratkih povedih pojasnjeval Dončić.

"Kako kaj zdravje?" so po zadnjem treningu Dallasa zbrani novinarji vprašali Dončića. "Dobro,"je odvrnil kmalu 21-letni Ljubljančan in na vprašanje, če je pripravljen za igro, dodal:"Da." Na vprašanje o primerjavi tokratne poškodbe gležnja s prvo je pristavil, da "ni bilo velike razlike".

Gotovo ne bo zabijal

Ljubljančan bo na tekmi zvezd igral v ekipi LeBrona Jamesa. Petintridesetletni košarkar Los Angeles Lakersov je Dončića izbral kot tretjega med igralci, ki so predvideni za prvi peterki na tekmi, poleg Dončića in Jamesa bodo v uvodni postavi še Anthony Davis(LA Lakers), Kawhi Leonard(LA Clippers) in James Harden(Houston Rockets). Sicer redkobesedni Dončić je zbrane novinarje v Dallasu nasmejal ob vprašanju, če upa, da bo lahko v Chicagu v kakšni akciji zaposlil svojega vzornika Jamesa za "alley-oop".

"Upam. Gotovo pa ne bom jaz tisti, ki bo zabijal,"je še povedal Dončić. "Da bi razmišljal o gležnjih? Poskusiš, da te ne bi skrbelo, a te vseeno skrbi ... Težko je, še posebej prvih nekaj tekem vedno razmišljaš o tem, ne želiš spet skozi vse to. Poskusil bom ne razmišljati o tem. Že prej sem si zvijal gležnja, a še nikoli dvakrat v tako kratkem času. To se mi še ni zgodilo. Če narobe stopiš, ne moreš storiti veliko. Lahko le utrjuješ gleženj, to tudi počnem, a če nekomu stopiš na nogo, lahko le upaš, da si ga nisi preveč zvil."

Držijo šesto mesto na Zahodu

Rezervisti so Nikola Jokić(Denver Nuggets), DamianLillard(Portland Trail Blazers), Chris Paul(Oklahoma City Thunder), DomantasSabonis(Indiana Pacers), Ben Simmons(Philadelphia 76ers), Jayson Tatum(Boston Celtics) in Russell Westbrook (Houston Rockets). Dallas je v času zadnje Dončićeve prisilne odsotnosti na zadnjih sedmih tekmah dosegel tri zmage in doživel štiri poraze.

Trenutno so Mavsi na šestem mestu v zahodni konferenci. Na 54 tekmah so zbrali 32 zmag in doživeli 22 porazov. V vodstvu na Zahodu so Los Angeles Lakersi (40-12), na skupni lestvici pa vodijo že lani najboljši v rednem delu sezone Milwaukee Bucksi (46-7), medtem ko imajo enako število zmag kot Lakersi tudi branilci naslova Toronto Raptorsi (40-14).

SACDAL